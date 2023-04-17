В Беларуси за 15 месяцев наличных в обороте стало больше на 59% 1 17.04.2023, 22:45

Белорусы не доверяют банкам.

Нацбанк обновил статистику широкой денежной массы. Из этой информации следует, что количество наличных в обороте растет уже 15 месяцев подряд. Только за март ее стало больше на 238 млн рублей (на 3%). На руках теперь – почти 7 млрд 521 млн рублей.

В январе 2022 года наличных денег в обороте было 4 млрд 720 млн рублей. По данным на 1 апреля этого года – уже 7 млрд 521 млн рублей. Получается, что за 15 месяцев налички на руках стало больше на 2 млрд 801 млн рублей (плюс 59%).

В общей сложности широкая денежная масса выросла до 63 млрд 88 млн рублей. Этот показатель учитывает наличные в обороте, а также деньги граждан и предприятий на счетах в банках. За месяц широкая денежная масса увеличилась на 1 млрд 885 млн рублей (на 3%), а по сравнению с январем 2022 года – на 8 млрд 737 млн (на 16%).

Ранее старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук рост наличных денег в обороте объяснял «Белсату» инфляцией, снижением доверия к банкам и оттоком валютных депозитов: часть долларов и евро, которые забирают со счетов, переводят в рубли для каких-то текущих расходов.

«Чтобы вести свои ежедневные транзакции, людям нужно просто больше денег в наличном виде. И меньше доверия банкам, значительная часть людей предпочитают держать деньги в наличном виде», – говорил Крук.

Между тем ситуация с депозитами физических лиц – без переломных изменений: валютные – сокращаются, рублевые – увеличиваются.

Валюту белорусы «выносят» из банков четыре месяца подряд – минус $135 млн за это время (падение – почти 4%). Сейчас на вкладах – $3 млрд 479 млн. Для сравнения: в январе 2022 года было почти на 12% больше – $3 млрд 965 млн.

Рублевые депозиты, наоборот, увеличиваются, причем беспрерывно с июля 2021 года. Сейчас, по данным на 1 апреля, белорусы держат в банках 6 млрд 763 млн рублей. За месяц вклады выросли на 126 млн рублей (почти на 2%), с начала года – почти на 388 млн (на 6%), а с июля 2021 года, с которого начался постоянный подъем, – на 2 млрд 157 млн рублей (на 213%).

Старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина пояснила «Белсату», что валютные депозиты сжимаются по причине их невыгодности:

«Если раньше, несколько лет назад, инфляция, например, в США была довольно низкой, то сейчас – около 8%, а ставки по валютным депозитам у нас – около 2%. Это даже не перекрывает долларовую инфляцию».

К тому же, вероятно, на статистике сказывается релокация айтишников: они забирают свои валютные заначки и уезжают.

Что касается рублевых депозитов, то, во-первых, они позволяют действительно приумножить сбережения, а во-вторых, других вариантов, куда выгодно вложить деньги, попросту нет.

«Теперь ставка по рублевым депозитам – около 13,5%. Это выше инфляции. Есть маржа», – отметила экономист.

Собеседница «Белсата» также обратила внимание: радужная статистика Нацбанка о росте рублевых депозитов учитывает не только открытие новых счетов, но и начисленную прибыль.

«Надо понимать, что, кроме того, что люди несут деньги, на вклады поступают проценты. Около половины прироста – именно начисление процентов. За март депозиты физических лиц выросли на 1,8%. Получается, что около 1% – начисленные проценты, оставшиеся на счетах», – сказала Лузгина.

Нынешнюю ситуацию с рублевыми депозитами она назвала «вялой»: белорусы и не закрывают массово счета, однако и не несут активно деньги в банки.

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