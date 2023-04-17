Почему не нужно выключать компьютер каждый день? 10 17.04.2023, 23:13

3,758

Четыре веские причины.

Существует два типа людей: те, кто часто выключает компьютер, и те, кто этого почти не делает, а к какой категории принадлежите вы?

Что ж, если у вас есть время включать ПК каждый день, сегодня вы можете узнать что-то новое.

Выключать компьютер нужно, если он не используется в течение длительного времени или когда требуется техническое обслуживание, пишет «Новое время».

Вот несколько причин, почему не нужно завершать работу ПК:

Сохранение данных

Если вы не сохраните свои данные перед выключением компьютера, они могут быть потеряны. В этом случае выключение компьютера может стать причиной потери важных файлов, что может привести к серьезному ущербу.

Сэкономить время

Если вы будете выключать ПК ежедневно, он потребует больше времени для запуска и загрузки программ, которые будут тратить ваше время.

Энергосбережение

Современные компьютеры имеют функции энергосбережения, позволяющие им переходить в спящий режим, когда они не используются. Это снижает потребление энергии и стоимость электроэнергии.

Обновление и загрузка программ

Компьютер имеет функцию автоматического обновления приложений, позволяющую получать обновления безопасности и дополнительные опции. Если компьютер не отключается, он может загружать и устанавливать обновления в фоновом режиме, не мешая работе.

Хотя не выключать компьютер достаточно безопасно, необходимо учесть, что периодически нужно перезагружать компьютер, чтобы освободить оперативную память и решить возможные проблемы с программным обеспечением.

Как правильно выключать компьютер

Вы когда-нибудь выключали компьютер просто вытащив вилку из розетки? Лучше этого не делать, ведь это может привести к потере или повреждению данных и потенциально повлечь за собой короткое замыкание. Скачки напряжения могут стать причиной повреждения источника питания или самого компьютера, поэтому лучше избегать этого в любом случае.

Правильно выключить ПК не так уж сложно. Вы переходите в меню «Пуск», щелкните «Питание» и выбираете «Завершить работу» или просто нажимаете кнопку питания на ПК. Раньше выключать компьютер нажатием кнопки питания тоже было не удачным решением, но современные операционные системы достаточно умны, чтобы распознавать нажатие кнопки питания и применять тот же процесс, что и с помощью встроенного меню «Завершение работы».

Однако использование какого-либо метода обычно не выключает компьютер сразу. Он издает некоторые звуки, и экран сообщает, что он выключается, но да, это занимает время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».