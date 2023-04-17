«Гаага ждет тебя»: как Лаврова встречали в Бразилии 1 17.04.2023, 23:39

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Фоторепортаж.

В Бразилии во время сегодняшнего визита министра иностранных дел Сергея Лаврова прошла акция под украинскими флагами, активисты держали в руках плакаты с напоминанием, что российских военных преступников ждет Гаага, передает «Лига».

Сегодня, 17 апреля, Лавров прилетел в Бразилию. Как сообщают российские пропагандисты, у главы МИД РФ началось турне по Латинской Америке. Он также собирается посетить Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

Активисты провели акцию протеста перед консульством России в Сан-Паулу. Они пришли с украинскими флагами, плакатами с надписями «Лавров, Гаага ждет тебя», «Россия – убийца», а также с призывами к РФ и российскому диктатору Владимиру Путину убираться из Украины.

На пресс-конференции с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой Лавров заявил, что Россия якобы заинтересована в том, чтобы «как можно скорее» завершилась развязанная ею войну, которую он назвал «украинским конфликтом».

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