закрыть
18 апреля 2023, вторник, 0:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Гаага ждет тебя»: как Лаврова встречали в Бразилии

1
  • 17.04.2023, 23:39
  • 3,794
«Гаага ждет тебя»: как Лаврова встречали в Бразилии

Фоторепортаж.

В Бразилии во время сегодняшнего визита министра иностранных дел Сергея Лаврова прошла акция под украинскими флагами, активисты держали в руках плакаты с напоминанием, что российских военных преступников ждет Гаага, передает «Лига».

Сегодня, 17 апреля, Лавров прилетел в Бразилию. Как сообщают российские пропагандисты, у главы МИД РФ началось турне по Латинской Америке. Он также собирается посетить Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

Активисты провели акцию протеста перед консульством России в Сан-Паулу. Они пришли с украинскими флагами, плакатами с надписями «Лавров, Гаага ждет тебя», «Россия – убийца», а также с призывами к РФ и российскому диктатору Владимиру Путину убираться из Украины.

На пресс-конференции с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой Лавров заявил, что Россия якобы заинтересована в том, чтобы «как можно скорее» завершилась развязанная ею войну, которую он назвал «украинским конфликтом».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

І адзін у полі воін
І адзін у полі воін Міхась Скобла
Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников