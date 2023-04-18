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Буданов о событиях этого и следующего года: Будет происходить завершение войны

  • 18.04.2023, 3:11
Буданов о событиях этого и следующего года: Будет происходить завершение войны
Кирилл Буданов

Глава ГУР поделился своим прогнозом.

В этом и следующем году, вероятно, будет происходить процесс завершения войны России против Украины.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью NV.

Буданова попросили спрогнозировать, что будет происходить в этом и следующем году.

«Вы слишком далеко хотите зайти в этом вопросе. То, что будет происходить — это завершение войны. Завершение войны восстановлением наших границ. Что будет происходить дальше — это уже вопрос не о войне идет. Это будет вопрос перестройки послевоенной Украины. Это совершенно другая тематика разговора», - отметил начальник ГУР.

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