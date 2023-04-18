«Сейчас среди гостей отеля больше всего россиян» 18.04.2023, 4:59

Чем живет отельный рынок в Беларуси.

Последние три года для белорусских гостиниц были непростыми. Тем не менее сегодня ситуация в сфере не настолько критичная, как может показаться на первый взгляд. Произошла переориентация: из направления для делового туризма Минск становится направлением для отдыха. Загрузка и выручка в 2022 году были выше, чем в предыдущем. По 2023 году прогнозы робко оптимистичные: как минимум первые три месяца показывают рост по сравнению с таким же периодом 2022-го. Издание Office Life разбиралось, как изменился портрет туриста и на чем сегодня зарабатывают гостиницы.

Какая сейчас загрузка у белорусских гостиниц

По данным Белстата, в 2022 году в Беларуси было 592 объекта для размещения приезжих — сюда входят гостиницы, мотели, хостелы. Из них 273 — в государственной собственности, 292 — в частной и 27 — в иностранной.

Столько же гостиниц, мотелей и хостелов было и в 2021 году. Из них — 273 государственных объекта, 294 частных и 25 иностранных. То есть картина примерно та же.

Выручка от размещения туристов в 2022 году составила 261 млн рублей (99,7 млн долларов по среднему курсу Нацбанка за 2022-й), годом ранее она была на уровне 190 млн рублей (более 74 млн долларов по среднему курсу Нацбанка за 2021-й).

— Даже в очень хорошие для гостиничной отрасли 2018–2019 годы выручка составляла 118,6 и 136,6 млн долларов соответственно. Прошлогодняя выручка в размере 99,7 млн долларов — вполне реальная. Она вряд ли позволит жировать, но и не даст умереть, — говорит Андрей Алешкин, партнер и исполнительный директор консалтинговой компании NAI Belarus.

Несмотря на санкции, на белорусском рынке остались мировые гостиничные бренды — Marriott и Hilton. Эксперт отмечает, что из опыта контактов с ними можно сделать вывод: у многих показатели и по загрузке, и по выручке выше среднестатистических по Минску.

— В столице, конечно, картина по отрасли более оптимистичная, чем в регионах. Такой она была всегда, не только в прошлом или текущем годах. Тем не менее в 2022 году в Минске открылись три новых отеля (бутик-отель Zalkind Hotel, The Basilian Minsk, Curio Collection by Hilton, принадлежащий сети Hilton Worldwide) и отель Robinson City вместо Mercure. То есть при всех трудностях отрасль хоронить рано, поясняет Андрей Алешкин. — В Минске в 2022 году уровень загрузки отелей — 38,1%. В регионах он традиционно ниже: от около 23% в Могилевской и Гомельской областях до 28,5% — в Гродненской. Лучшие показатели были только в 2018–2019 годах и когда в Минске возникал дефицит мест в гостиницах.

Ждем туристов из Китая: спрос был на паузе из-за пандемии

В сети отелей «Виктория» в Минске отмечают: сейчас загрузка примерно на 15% больше, чем в это же время в 2022 году. Средний чек в гостиницах вырос на 50% за счет большего заказа дополнительных услуг. В сеть входит пять отелей: «Виктория», «Виктория&СПА», «Олимп», «На Замковой» и гостиница «Монастырская».

Хотя основные туристические потоки идут из России, получилось найти туристов и на других рынках. Чтобы увеличить загрузку, в гостиницах запустили программы по медицинскому туризму. Гость проживает в отеле по спецтарифу, а оздоровительную и лечебную услуги получает в медцентрах, с которыми у гостиницы есть договоренность.

— Мы недавно вернулись с двух крупных туристических выставок в Москве, где заключили новые контракты. Да, россияне активно едут в Беларусь, этому способствует наличие авиа- и железнодорожного сообщения. Но мы не фокусируемся только на этом рынке: уже есть заявки от туристов из Индии, Шри-Ланки, Узбекистана, — рассказывает Вячеслав Зайцев, начальник отдела маркетинга и продаж сети отелей «Виктория».

В Minsk Marriott Hotel тоже отмечают рост загрузки относительно аналогичного периода прошлого года. Среди гостей увеличивается количество белорусов: в январе-феврале 2023 года в 1,5 раза по сравнению с январем-февралем 2022-го.

— Сейчас среди гостей отеля больше всего россиян — 60%. Еще в 2019 году их было примерно в два раза меньше. Белорусы — на втором месте среди наших туристов, затем идут гости из других стран: Казахстана, Азербайджана, Турции, Израиля. Экономические интересы и международная активность руководства страны напрямую влияют на то, откуда в Беларусь приезжают туристы. Укрепляющиеся бизнес-связи со странами и регионами позволяют увеличивать количество туристов по этим направлениям. Сейчас большие надежды возлагаются на Китай — у туристов оттуда спрос на путешествия был на паузе из-за пандемии. А за долгим ожиданием часто идет всплеск, связанный в первую очередь с таким отложенным спросом, — комментирует директор по продажам и маркетингу Minsk Marriott Hotel Ирина Гриневская.

Вместо бизнес-туристов едут семьи и индивидуалы

Один из основных источников дохода гостиниц — MICE-мероприятия. Это семинары, конференции, форумы, корпоративы, тимбилдинги. Деловые площадки Minsk Marriott Hotel и Falcon Club интересны для местного и российского рынка и стимулируют продажу номеров: участники мероприятий размещаются в гостинице.

Генеральный директор Центра стратегического развития «Маркетинговые системы», руководитель проекта MICE in MINSK, член правления «Гильдии маркетологов» Анатолий Акантинов рассказывает, что мероприятия на гостиничных площадках часто проводятся в связке с выставками, форумами, совещаниями. Российские компании раньше организовывали больше корпоративов и обучающих встреч в странах Западной Европы, а сейчас все чаще рассматривается Беларусь. По его мнению, весомых креативных и продвиженческих аргументов для выбора белорусских площадок не всегда хватает, однако, несмотря на соседство, россияне потенциал нашего MICE знают не очень хорошо.

— Не так давно европейское представительство одной из компаний с офисом в России выбирало площадку под мероприятие в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Минске и Ташкенте, — говорит Анатолий Акантинов. — Минск по многим критериям лидировал. Белорусская столица — один из конкурентоспособных вариантов, хотя до сих пор у россиян есть вопросы: работает ли у нас карточка «Мир», нужна ли виза?

Собеседники отмечают тренд: сегодня столичные гостиницы в первую очередь становятся вариантом для отдыха, во вторую — для деловой активности. Раньше было наоборот.

— Сложная логистика для путешествий в дальнее зарубежье для белорусов и россиян дает импульс изменениям на рынке гостиничных услуг. Спрос рождает предложение, и рынок туруслуг в Минске перестраивается: отели меняются, расширяют спектр предложений. Так, например, сейчас мы строим 20-метровый бассейн, чтобы гости могли насладиться полноценным спа в нашем комплексе. Увеличивается количество услуг для детей, потому что туристы все чаще приезжают семьями, — отмечает Ирина Гриневская.

Еще один момент, на который обратила внимание эксперт: в последние три года номера и площадку под мероприятия в отеле гости чаще всего бронировали в последний момент. Сейчас — увереннее строят планы.

— Окно бронирования достигало исторического минимума: гости приезжали в отель, когда уже действовали только высокие тарифы без раннего бронирования или вовсе без бронирования. Сейчас представители бизнеса начали планировать поездки и резервировать номера заранее, — отмечает директор по продажам и маркетингу Minsk Marriott Hotel.

«Пока погода холодная, большого потока нет»

В регионах ситуация с загрузкой отелей пока примерно такая же, как и в прошлом году. В некоторых местах этот показатель более чувствителен к погодным условиям, чем в столице.

— Наши отель и ресторан находятся в лесу, и туристы едут сюда, чтобы провести время на природе. Весна пока холодная, и большого потока гостей нет. В основном бронируются выходные, в будни есть свободные номера. На майские праздники гостиница уже почти полностью забронирована, — говорит директор Kronon Park Hotel и ресторана в Гродно Полина Глаз. — В целом в выходные и летом отель заполнен. В 2023-м по сравнению с прошлым годом компании в разы чаще бронируют гостиницу вместе с рестораном под корпоративные мероприятия, свадьбы.

В прошлом году средняя загрузка гостиницы составляла 70%, при этом в сезон — 92%. Основной поток — белорусы. Например, в январе-феврале 2023 года среди гостей было около 67% белорусов, 23% россиян, остальные — туристы из других стран.

С прекращением работы booking.com в нашем регионе у туристов изменился подход к бронированию.

— Сейчас они чаще всего резервируют номера через сайты отелей, — обращает внимание Анатолий Акантинов. — Если раньше доля таких заказов была до 10%, то сейчас — до 50%.

И действительно, в январе-феврале 2023 года 45% гостей Kronon Park Hotel забронировали номера через сайт.

В гостиничном комплексе Braslav Lakes в курортном городе Браславе заметили еще одну тенденцию: россияне начали бронировать проживание на более продолжительный период, чем в 2020 и 2021 годах. Например, резервируют номера на 10–14 дней. Для белорусов это нехарактерно, они предпочитают посуточную аренду.

— С конца июня до конца августа загрузка в отеле почти 100%. В этом году в межсезонье сработали лучше, чем в прошлом, за счет более гибких цен, — рассказывает руководитель гостиничного комплекса Braslav Lakes Ольга Гулецкая.

Каким станет 2023 год для белорусских гостиниц, и практики рынка, и эксперты пока не прогнозируют. Опыт предыдущих лет показал, что прогнозы могут не сбыться. Сегодня отели нацелены на работу в любых условиях и с надеждой на лучшее.

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