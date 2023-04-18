закрыть
18 апреля 2023, вторник, 7:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На фото Путина в церкви заметили странную «деталь»

  • 18.04.2023, 7:42
  • 1,622
На фото Путина в церкви заметили странную «деталь»
фото: ТАСС

Шрам от операции?

У российского президента Владимира Путина заметили странный знак на теле в церкви, которую он посетил 16 апреля, на Пасху.

На кадр обратил внимание журналист Денис Казанский.

На изображении показана большая отметка на шее российского президента в форме буквы Z. В Сети предположили, что это может быть шрам от операции. Предположили и другую версию, мол, это ложный Путин, а его двойник.

«Ой, а что это у Володи? Кажется, я понял, откуда взялась Z», – написал он в Twitter.

Пользователи также предположили, что шрам может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем российского диктатора.

«Буданов был прав», – пишут они.

Вместо этого другие пользователи Сети принялись шутить: «Гордон пытался кадык вырвать», «Дед в юности посмотрел фильм Zorro до головокружения».

Отметим, глава Кремля Владимир Путин посетил Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Российскому диктатору сопровождали немалое количество охранников и мэр Москвы Сергей Собянин.

Примечательно, что политтехнолог Борис Тизенгаузен убежден, что у Путина есть свои двойники, и очень важно их найти и разобраться кто и за что ответственный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

І адзін у полі воін
І адзін у полі воін Міхась Скобла
Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников