На фото Путина в церкви заметили странную «деталь»
- 18.04.2023, 7:42
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Шрам от операции?
У российского президента Владимира Путина заметили странный знак на теле в церкви, которую он посетил 16 апреля, на Пасху.
На кадр обратил внимание журналист Денис Казанский.
На изображении показана большая отметка на шее российского президента в форме буквы Z. В Сети предположили, что это может быть шрам от операции. Предположили и другую версию, мол, это ложный Путин, а его двойник.
«Ой, а что это у Володи? Кажется, я понял, откуда взялась Z», – написал он в Twitter.
Пользователи также предположили, что шрам может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем российского диктатора.
«Буданов был прав», – пишут они.
Вместо этого другие пользователи Сети принялись шутить: «Гордон пытался кадык вырвать», «Дед в юности посмотрел фильм Zorro до головокружения».
Отметим, глава Кремля Владимир Путин посетил Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Российскому диктатору сопровождали немалое количество охранников и мэр Москвы Сергей Собянин.
Примечательно, что политтехнолог Борис Тизенгаузен убежден, что у Путина есть свои двойники, и очень важно их найти и разобраться кто и за что ответственный.