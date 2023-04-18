На фото Путина в церкви заметили странную «деталь» 18.04.2023, 7:42

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фото: ТАСС

Шрам от операции?

У российского президента Владимира Путина заметили странный знак на теле в церкви, которую он посетил 16 апреля, на Пасху.

На кадр обратил внимание журналист Денис Казанский.

На изображении показана большая отметка на шее российского президента в форме буквы Z. В Сети предположили, что это может быть шрам от операции. Предположили и другую версию, мол, это ложный Путин, а его двойник.

«Ой, а что это у Володи? Кажется, я понял, откуда взялась Z», – написал он в Twitter.

Пользователи также предположили, что шрам может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем российского диктатора.

«Буданов был прав», – пишут они.

Вместо этого другие пользователи Сети принялись шутить: «Гордон пытался кадык вырвать», «Дед в юности посмотрел фильм Zorro до головокружения».

Отметим, глава Кремля Владимир Путин посетил Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Российскому диктатору сопровождали немалое количество охранников и мэр Москвы Сергей Собянин.

Примечательно, что политтехнолог Борис Тизенгаузен убежден, что у Путина есть свои двойники, и очень важно их найти и разобраться кто и за что ответственный.

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