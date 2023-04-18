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По Лукашенко готовят удар: окружение водит его за нос

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  • 18.04.2023, 7:58
  • 13,218
По Лукашенко готовят удар: окружение водит его за нос

Ордера не миновать.

Как сообщал сайт Charter97.org, Литва подает против Лукашенко иск в Международный суд ООН за организацию незаконных атак мигрантов на границы Евросоюза.

Окружение диктатора сознательно вводит его в заблуждение, предоставляю неверную информацию о последствиях иска в Международный суд, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка»:

— Лукашенко и его подельники недооценивают возможность привлечения их к ответственности, так как юридическое управление АП строго мониторит все заявления ООН и других заинтересованных в правосудии сторон на Западе и регулярно докладывают Лукашенко об отсутствии перспектив привлечения его и его окружения к международной уголовной ответственности.

Наши источники утверждают, что наряду с закрытием границ с ЕС, реальная возможность заставить Лукашенко прекратить репрессии и выпустить политзаключенных - угроза или возбуждение уголовного процесса в Международном уголовном суде против Лукашенко лично, а также конкретных перечисленных выше исполнителей и объявление их в международный розыск.

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