Российская пропаганда: Путин отправился на фронт 7 18.04.2023, 8:02

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Диктатор якобы заслушал доклады генералов и раздал иконы.

Пресс-служба Кремля заявила, что глава РФ Владимир Путин якобы посетил штаб группировки «Днепр» на Херсонском направлении.

По информации Кремля, президент РФ якобы заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников. Они касались ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях

Кроме того, Путин также побывал в штабе нацвардии «Восток» в так называемой «ЛНР». В данном случае он также поздравил бойцов с Пасхой и передал им иконы.

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