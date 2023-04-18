Стало известно, как в Беларуси будут регулировать цены на лекарства 4 18.04.2023, 8:05

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В Минздраве приоткрыли завесу секретности.

В Беларуси в апреле возобновили действие указа об обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства, который отменили в 2020 году. Замминистра здравоохранения Юрий Горбич рассказал, как это будет работать и в отношении каких лекарств будет действовать «референтное ценообразование». Его комментарий опубликован в телеграм-канале Минздрава.

В соответствии с принятым указом правительством будет определен перечень лекпрепаратов и скорректирован механизм регистрации предельных отпускных цен производителей на них.

По словам Юрий Горбича, суть референтного ценообразования в том, чтобы предельная отпускная цена, которая будет зарегистрирована, была сопоставима с ценой на тот же препарат в странах-соседках. В Минздраве считают, это позволит не допустить ситуации, когда на белорусский рынок будут поступать лекарственные средства одного и того же наименования по цене в несколько раз выше, чем в сопредельных государствах.

Сейчас Минздрав определяет, какие препараты войдут в перечень для регистрации. В предыдущем перечне таких препаратов было около 80, сейчас он будет актуализирован. За основу будет взят перечень тех препаратов, которые достаточно часто используются в клинической практике и без которых в принципе невозможно оказывать помощь пациентам.

Также в этом перечне, по словам Горбича, будут определены 100 препаратов с наибольшим объемом продаж. При этом учитывается, чтобы на каждую из позиций было минимум три дженерика на рынке Беларуси (несколько вариантов препаратов от разных производителей с целью исключить вероятность пропадания какого-то из препаратов с рынка).

Горбич также пояснил, почему Минздрав вернулся к практике референтного ценообразования. По его словам, прошлый опыт показал, что цены упали почти на 300 лекарственных форм, а чуть больше чем на сотню — поднялись, но не выше чем на 6%.

Напомним, 10 апреля в Беларуси возобновили действие указа «О регистрации цен на лекарственные средства», который отменяли в апреле 2020 года. Власти считают, что «такой подход позволит повысить эффективность контроля за формированием цен на лекарства отечественного и зарубежного производства, реализуемые на территории Беларуси».

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