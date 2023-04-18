В Германии назвали самый простой способ закончить войну, возмутивший Кремль 14 18.04.2023, 8:10

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Статья в авторитетном издании вызвала «бурю» в РФ.

Американский журналист и политолог Фред Каплан изложил свое видение прекращения полномасштабной кровопролитной войны в Украине в немецком журнале Die Welt. Простейшим способом, по его мнению, является физическая ликвидация диктатора России Владимира Путина.

Статья в авторитетном издании вышла под заголовком «Проще всего это закончить, если кто-то убьет Путина». Такое яркое и заманчивое для многих читателей предложение немедленно вызвало острую реакцию в Кремле.

Так, посольство Российской Федерации, расположенное в Берлине, сделало официальное заявление. Дипломаты государства-террориста назвали такую статью настоящей провокацией к убийству «без купюр».

«Welt этот фактический призыв к убийству транслирует без купюр и оговорок. И даже уносит в заголовок. Это возмущает, но уже не удивляет», – указано в сообщении.

«Первая реакция кремлевской обслуги тоже никого не удивляет. Остается ждать извержение вулканов в студиях у пропагандистки Ольги Скабеевой и истерички Владимира Соловьева», — пишут украинские СМИ.

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