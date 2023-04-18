«Где же наши хваленные «Сарматы», «Кинжалы», «Тополя»?» 17 18.04.2023, 8:16

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Россиянин рассказал о ловушке под Угледаром.

Российский оккупант з позывным «Казах», которого страна-агрессора отправила воевать в Украине, пожаловался, что позиции его подразделения под Угледаром на Донбассе постоянно находятся под огнем Вооруженных сил Украины. При этом захватчики не получают боевые выплаты, поскольку они не штурмуют.

Жалуясь на свою судьбу, оккупант записал обращение к российскому диктатору Владимиру Путину. Вместо того, чтобы призвать главу Кремля вывести своих захватчиков со всех территорий Украины, он попросил его атаковать Киев, Польшу, Великобританию и даже Белый дом. Видео опубликовали в Telegram-канале obozrevatel.

Оккупант признал, что после этого видео его могут ликвидировать свои же, но заявил, что у него якобы нет больше сил терпеть.

«Мой позывной «Казах». Возможно, после этого видеообращения мне дадут по башке и меня больше никто никогда не найдет, но терпеть больше нет никаких сил. За моей спиной находится Угледар, в 600 метрах, мы находимся на самом переднем крае. Сейчас мы получили по соплям, по нам работало стрелковое оружие, минометы.. Мы забились в норы как мыши и не вылазили пока все не закончилось. Благо не было прямых попаданий. Поэтому все шестеро из нас живы», – заявил «Казах».

Он пожаловался, что воевать приходится без вооружения, которое так хвалят российские пропагандисты, и даже без зарплаты.

«Нам не платят суточных и боевых, потому что мы не штурмуем. Да, мы не штурмуем, но находимся на передке. Хотя должны находится в зеленой зоне, так как мы мобилизованные. Мариуполь взяли за два месяца, а какой-то Угледар не могут взять уже больше четырех. Где же наши хваленные «Сарматы», «Кинжалы», «Тополя»?» – сказал россиянин.

Он призвал Путина «долбануть» по странам, которые передают Украине вооружение.

«Где все это массовое оружие? Долбаните уже по ним, чтобы они не смогли поднять своего носа..Долбаните по мостах и переправах, железнодорожных сообщениях, чтобы они не смогли доставлять оружие. Долбаните по Банковой, координационному центру, чтоб они не смогли принимать решения. Долбаните по Польше, Германии, Франции, Великобритании, Белому дому! Долбаните уже по всем тем, кто поставляет им оружие! Сколько еще должно погибнуть пацанов, сколько должно пролиться крови, чтобы все это закончилось? Сколько это можно терпеть? Владимир Владимирович, родненький, пожалуйста, прошу вас, разберитесь в этих вопросах. Только на вас одна надежда», – сказал российский военный.

В то же время сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе идентифицировал оккупанта, призвавшего бомбить западные страны. Им оказался Александр Киселев из российского Подольска.

Он родился 4 мая 1986 года и, судя по опубликованных в сети кадрах, имеет жену и дочь.

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