На посла Евросоюза в Судане напали в его резиденции

На посла Евросоюза в Судане напали в его резиденции1
- 18.04.2023, 8:24
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Жозеп Боррель раскрыл детали.
На посла ЕС в Судане несколько часов назад было совершено нападение в его собственной резиденции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.
«Это является грубым нарушением Венской конвенции. Обеспечение безопасности дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданских властей и обязательством по международному праву», - заявил он.
Напомним, 15 апреля в столице Судана разгорелись боевые действия между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.