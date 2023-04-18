На посла Евросоюза в Судане напали в его резиденции 1 18.04.2023, 8:24

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Эйдан О'Хара

Жозеп Боррель раскрыл детали.

На посла ЕС в Судане несколько часов назад было совершено нападение в его собственной резиденции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.

«Это является грубым нарушением Венской конвенции. Обеспечение безопасности дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданских властей и обязательством по международному праву», - заявил он.

Напомним, 15 апреля в столице Судана разгорелись боевые действия между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

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