«Купила Mitsubishi «в отличном состоянии» и тут понеслось!» 7 18.04.2023, 8:44

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Девушка из Гродно решила искать автомобиль самостоятельно и попала в «историю».

«Это нетипичная история, пообщайтесь с нашей клиенткой», – сказали «АвтоГродно» на одном из автосервисов города. Мы позвонили девушке, которая недавно купила «автомобиль в отличном состоянии», а теперь не уезжает на нем с СТО. Публикуем ее историю.

Звоним девушке и она начинает с ходу рассказывать:

– Я стала искать себе автомобиль самостоятельно. Был конец января 2023. У меня есть базовые знания по автомобилям, потому что ранее у меня были две машины, – рассказывает Вера.

– Каким образом вы искали автомобиль?

– Сугубо по объявлениям. Знакомые говорили, что если нормальная машина попадает на сайты, то висит там от силы пару дней. Поэтому я просыпалась и ложилась в поисках авто, устроила штурм по автосайтам. Звонила продавцам, уточняла. Некоторые сами отказывали в продаже, понимая что я девушка и с большими проблемами мне машина не нужна. Кто-то напрямую рассказывал о нюансах и даже предлагал после покупки помочь с ремонтом.

В конце-концов наша собеседница нашла свою машину – Mitsubishi Space Star I, 1999 г, 1.8 л, бензин, механика, 320 000 км пробега. Стоимость по объявлению: 6 751 рубль.

– Появилась на сайте два дня назад, что подкупало. Написано было, что машина в отличном состоянии, как и мотор – в таком же отличном состоянии, – говорит Вера.

– Позвонила, встретились. Внешне конечно все было неплохо. Машина два года назад была крашена, мотор работал ровно, без шумов. Продавец снова заверил, что двигатель в отличном состоянии, так как его брат занимается моторами. По документам машина была у владельца уже три года. Это тоже было плюсом, – говорит девушка.

Итак, наша собеседница решилась на покупку. Но так как самостоятельно оплатить такую сумму девушка не могла, она взяла кредит в банке, который нужно будет выплачивать еще несколько лет.

– Хочу заметить, что я была готова к неглобальным проблемам в машине, понимаю, она ведь не новая. Мы приехали в ГАИ, переоформили машину и понеслось. Я даже с площадки ГАИ уехать сразу не смогла, потому что не смогла открыть дверь своей новой машины. Как потом выяснилось, у Mitsubishi был слабый аккумулятор, а в электрооборудовании была большая утечка тока. Это все поправил электрик, который обошелся недешево.

– Когда электрик закончил свою работу, я выехала с площадки ГАИ, но по дороге домой поняла, что тормоза слабо держат. И отправилась на автосервис. Вот там началась сказка... Тормоза полностью под замену, всплыли проблемы по двигателю.

Вера посчитала, что за последний месяц на работу съездила на своей новой машине только 2 раза. Все остальные поездки – на автосервис.

– Проехав на этой Mitsubishi через весь Гродно к своей маме, я и сама поняла, что с мотором что-то не так. На СТО сказали: двигатель полностью под замену.

Предварительный диагноз по двигателю – «провернуты вкладыши коленвала, необходим либо ремонт, либо замена двигателя, ориентировочная стоимость только работ – 600 рублей».

Общение с продавцом

– Неоднократно общалась с продавцом в мессенджерах, просила решить вопрос мирно, на что каждый раз была культурно ... отклонена. Мужчина каждый раз говорил, что перед продажей сделал диагностику двигателя, которая показала его отличное состояние. Говорит, что все документы с автосервиса у него есть, но показывать их он мне не будет. Только если дело дойдет до суда, то там и покажет, – рассказывает Вера.

Девушка считает, что у нее нет другого варианта, кроме как обращения к адвокату. Что она и сделала. Она обещает рассказать продолжение своей истории. Но если вы были в подобной ситуации и готовы подсказать гродненке, напишите.

А что закон?

Конечно, покупка бывшего в употреблении товара несет риски, но это не значит, что продавец может говорить неправду, а скрываемая ложь может стать основанием для расторжения договора купли-продажи, рассказывал «Автобизнес».

Гражданский кодекс Республики Беларусь. Статья 446. Недостатки товара, за которые отвечает продавец

1. Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

Если продавец умолчал о недостатках, то покупатель имеет право требовать:

– соразмерного уменьшения цены;

– безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

– возмещения расходов на устранение недостатков товара (оплатить услуги СТО по ремонту, например).

Если же к техническому состоянию автомобиля есть существенные претензии – неполадки невозможно или просто дорого устранять, они проявляются регулярно или вновь после их устранения, – покупатель вполне может отказаться от исполнения договора купли-продажи и требовать возврата уплаченных денег.

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