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Киркоров: Пойду в колготках на передовую

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  • 18.04.2023, 8:52
  • 3,236
Киркоров: Пойду в колготках на передовую

Российский артист заявил, что его «ничем не испугать».

Путинист Филипп Киркоров неожиданно решил ответить юмористу Максиму Галкину, который не поддержал военное нападение России на Украину.

В частности, Киркоров отреагировал на шутку Галкина относительно своих странных нарядов в эфире программы «Ты не поверишь!» на пропагандистском канале НТВ, передает «Главред».

«Ради сохранения мира, если это спасет чью-то жизнь, то пойду и в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь», — заявил артист. Киркоров также заявил, что готов идти убивать украинцев в любом виде, если возникнет такая необходимость.

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин, на одном из своих американских концертов сочинил шутку про пропагандистов: Ангелине Вовк в довесок к Хрюше и Степашке, с которыми путинистка собралась ехать на фронт и поддерживать оккупантов, предложил взять еще и Киркорова в эпатажном наряде с головой пропагандистки Скабеевой в руках.

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