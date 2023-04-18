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В Беларуси разработали телеграм‑бот, который распознает по фото мента-лукашиста

  • 18.04.2023, 8:55
  • 1,494
В Беларуси разработали телеграм‑бот, который распознает по фото мента-лукашиста

Если сотрудник МВД есть в базе, то бот выдаст пользователю его имя и место работы.

Хакерская группа «Киберпартизаны» разработала телеграм-бот, который помогает находить милиционеров по фото.

Если сотрудник есть в базе, то бот выдаст пользователю его имя и место работы.

Как пишут хакеры, бот может распознать только сотрудников МВД. Работников, например, КГБ он не найдет. Они рекомендуют отправлять фото без посторонних людей — только с лицом того человека, которого необходимо распознать.

После использования бота «Киберпартизаны» советуют удалить его по своей инструкции.

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