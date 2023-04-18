Он безнадежен Альфред Кох

18.04.2023, 9:01

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Альфред Кох

Россия пробила очередное дно.

Прошел один год и пятьдесят два дня войны. Карты ISW не фиксируют каких-либо изменений линии фронта за истекшие сутки, а значит прав начальник ГУРа, великий и ужасный генерал Буданов, когда говорит, что российская армия практически везде (кроме двух участков фронта) перешла к стратегической обороне.

Циркулируют различные прогнозы относительно того, когда и где начнется украинское наступление. Самый ранний прогноз (основанный на анализе известных утечек из Пентагона) выдал журнал Newsweek. Сегодня этот еженедельник опубликовал статью, из которой следует, что украинское наступление начнется 30 апреля.

С этим прогнозом, фактически солидаризировался и сам Буданов, поскольку он сегодня заявил, что еще весной ВСУ зайдут в Крым. Поскольку последним месяцем весны является май, то для того, чтобы в мае зайти в Крым, наступать надо начать самое позднее - в конце апреля.

Самый далекий по срокам прогноз дал украинский премьер Денис Шмыгаль во время своего визита в Америку. Он сказал, что украинское наступление начнется летом.

Лично я склоняюсь больше в сторону Шмыгаля по трем причинам. Во-первых, в тех же утечках Пентагона есть прогноз погоды, из которого следует, что почва в Украине будет пригодна для продвижения тяжелой техники только к июню. Уж не знаю откуда они его взяли, но за что купил - за то продал.

Во-вторых, среди военных аналитиков, которых я читал, существует консенсус относительно того, что запасы артиллерийских снарядов на складах у России, при нынешней интенсивности огня, тоже закончатся в июне. И российская артиллерия вынуждена будет снизить количество выстрелов с 20 тыс. выстрелов в сутки до 4 тыс. выстрелов в сутки. То есть до уровня текущего промышленного производства (1,5 млн. снарядов в год). Логично предположить, что именно тогда и следует начинать наступление.

В третьих, если исходить из того, что в прошлом году российское наступление началось 24 февраля, то ответное украинское наступление началось 6 сентября (Харьковская операция). То есть примерно через шесть месяцев (не раньше, чем наступательный потенциал российской примерно 300-тысячной группировки иссяк).

В этом году российское «наступление» (уж как смогли, так и наступали) началось в январе. Группировка, после осенней мобилизации опять была доведена до численности примерно 300 тысяч. человек. Следовательно ее наступательный потенциал тоже будет полностью исчерпан примерно через шесть месяцев, то есть - в июне.

Таким образом, самое разумное наступать где-то в середине июня. Но я заранее оговорюсь, что я полный профан этом вопросе и заранее готов к тому, что я (как обычно) ткну пальцем в небо. Наверняка существует масса других факторов, которых я не учитываю, но которые влияют на сроки наступления в ту или другую сторону.

Короче, вот вам полтора месяца, в течении которых скорее всего начнется украинское наступление. Выбирайте себе ту дату, которая вам больше по душе. (Мне-то больше нравится 30 апреля, если честно). Но я отдаю себе отчет, что в этом деле лучше сто раз отмерить и лишь потом - отрезать. Поэтому я запасся терпением и жду.

Сегодня российская судебная система пробила очередное дно. Владимира Кара-Мурзу судья Подопригоров приговорил к 25 годам лишения свободы. Все эпитеты и восклицания уже произнесены и мне нечего к этому добавить. Если это - правосудие, то тогда Путин - мать Тереза.

Наглое, демонстративное нарушение самых элементарных даже не юридических правил, а обычных норм приличия не должны оставить у людей никаких сомнений в том, что это акция устрашения. Теперь даже самый тупой идиот должен все-таки признать, что 37 год в России уже наступил.

Если кто-то еще продолжает в этом сомневаться, то не спорьте с ним: он безнадежен. Просто замолчите и смените тему разговора. Тут нет почвы для дискуссии, настолько это очевидно.

Я не хочу сейчас обсуждать правильно или неправильно поступил Кара-Мурза приехав в Россию и сев в тюрьму. Это теперь уже не имеет никакого значения. Так же не имеет никакого смысла обсуждать его вину и правильность вмененных ему преступлений, поскольку он вообще ни в чем не виновен. Имеет смысл обсуждать только астрономический срок, на который его посадил Путин. Когда Кара-Мурза выйдет на свободу, Путину исполнится полных 95 лет.

То есть либо Путин уверен, что он доживет до такого возраста, либо он думает, что те, кто придут ему на смену будут такие же живодеры как он. В любом случае, он верит, что при своей жизни он не увидит крах той бесчеловечной системы, которую он построил. А иначе зачем такие сроки?

Ну и, разумеется, Путин не верит, что он сам окажется на скамье подсудимых. Где его неминуемо ждет пожизненное заключение. Пусть даже до тех самых 95 лет, о которых он так мечтает…

Но в отличие от Путина я убежден, что он окажется на скамье подсудимых. Если, конечно, его не прибьют до этого. Почему я так в этом уверен? Это совсем просто: потому, что наше дело - правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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