У Соловьева «поехала крыша»: пропагандист записал странное обращение к ВСУ 1 18.04.2023, 9:10

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Рупор Кремля назвал агрессию Третьего Рейха «великим подвигом».

Российский пропагандист Владимир Соловьев разыграл новую сцену. Он заявил, что съездил в Бахмут и записал абсурдное обращение к украинским военным, сообщает «24 канал».

Соловьев записал видео из шумной жестянки, утверждая, что якобы посетил Бахмут. Он обратился «к украинскому военному» с призывом сдаваться в плен. Его обращение транслировали по российским телеканалам и якобы по радио в Бахмуте.

Сначала пропагандист Соловьев начал рассказывать классические пропагандистские тезисы о том, что ВСУ якобы «8 лет издевались над Донбассом».

«Украинский солдат! Я обращаюсь к тебе! Я – Владимир Соловьев. Скажи мне, что ты забыл на земле Донбасса? Восемь лет ты убивал и насиловал жителей свободного гордого Донбасса. Зачем ты здесь», – театрально заявил пропагандист.

Однако потом его вообще унесло. Он заявил, что православную веру в Украине якобы «растоптали». Также он приплел и немцев, и дедов, и семью, и Зеленского.

«Твою веру предали! Твою Лавру растоптали! Кто ты? Ты украинец? Ты православный или ты немец, предавший память своих дедов, их великий подвиг? Зачем ты здесь?» – продолжил фантазировать Соловьев, наслаждаясь своим ораторским мастерством.

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