Украинские снайперы «выкосили» подразделение россиян в Бахмуте

Украинские снайперы «выкосили» подразделение россиян в Бахмуте3
- 18.04.2023, 9:20
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Спецназ ВСУ эффективно поработал ночью.
Страна-агрессор Россия ежедневно продолжает терять десятки своих солдат на Бахмутском направлении. Часть из них ликвидируют снайперские группы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Соответствующие кадры опубликовали в официальном Telegram-канале ССО ВСУ. В ролике показана работа бойцов 8-го отдельного полка специального назначения.
Преимущественно снайперы ССО уничтожают российских захватчиков ночью, выслеживая их через тепловизионные прицелы. В первую очередь под огнем наших воинов оказываются оккупанты-штурмовики.
«В то же время снайперы ССО Украины точным огнем делают невозможными попытки противника закрепиться на занятых участках и обустроить позиции», – сказано в сообщении.
На этих кадрах можно увидеть ликвидацию шести российских оккупантов.