Украинские снайперы «выкосили» подразделение россиян в Бахмуте 3 18.04.2023, 9:20

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Спецназ ВСУ эффективно поработал ночью.

Страна-агрессор Россия ежедневно продолжает терять десятки своих солдат на Бахмутском направлении. Часть из них ликвидируют снайперские группы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Соответствующие кадры опубликовали в официальном Telegram-канале ССО ВСУ. В ролике показана работа бойцов 8-го отдельного полка специального назначения.

Преимущественно снайперы ССО уничтожают российских захватчиков ночью, выслеживая их через тепловизионные прицелы. В первую очередь под огнем наших воинов оказываются оккупанты-штурмовики.

«В то же время снайперы ССО Украины точным огнем делают невозможными попытки противника закрепиться на занятых участках и обустроить позиции», – сказано в сообщении.

На этих кадрах можно увидеть ликвидацию шести российских оккупантов.

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