закрыть
18 апреля 2023, вторник, 10:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские снайперы «выкосили» подразделение россиян в Бахмуте

3
  • 18.04.2023, 9:20
  • 4,412
Украинские снайперы «выкосили» подразделение россиян в Бахмуте

Спецназ ВСУ эффективно поработал ночью.

Страна-агрессор Россия ежедневно продолжает терять десятки своих солдат на Бахмутском направлении. Часть из них ликвидируют снайперские группы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Соответствующие кадры опубликовали в официальном Telegram-канале ССО ВСУ. В ролике показана работа бойцов 8-го отдельного полка специального назначения.

Преимущественно снайперы ССО уничтожают российских захватчиков ночью, выслеживая их через тепловизионные прицелы. В первую очередь под огнем наших воинов оказываются оккупанты-штурмовики.

«В то же время снайперы ССО Украины точным огнем делают невозможными попытки противника закрепиться на занятых участках и обустроить позиции», – сказано в сообщении.

На этих кадрах можно увидеть ликвидацию шести российских оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

І адзін у полі воін
І адзін у полі воін Міхась Скобла
Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников