Лукашисты готовятся к нападению партизан? 15 18.04.2023, 9:38

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Лесники будут ездить с мигалками и останавливать машины.

Проект закона «Об изменении Лесного кодекса Республики Беларусь» депутаты рассмотрят сегодня в первом чтении, сообщила заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы «палаты представителей» Жанна Чернявская, передает БелТА.

«С учетом специфики лесопользования усовершенствованы формы и методы работы должностных лиц государственной лесной охраны, а именно возможность круглосуточного посещения лесов для проведения полевых мероприятий.

В том числе они наделяются полномочиями на использование транспортных средств оперативного назначения, оборудованных специальной световой и звуковой сигнализацией, а также на остановку транспортных средств.

В целях обеспечения безопасности должностных лиц государственной лесной охраны и пресечения посягательства на их жизнь и здоровье

законопроектом предусмотрено наделение их полномочиями на использование и применение оружия, а также специальных средств, физической силы», — отметила парламентарий.

Уточнены и введены новые термины с их определениями.

Кроме того, проектом закона закрепляется компетенция Лукашенко «на определение отношений в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в лесном фонде, используемом в целях национальной безопасности, а также на установление порядка осуществления деятельности на участках лесного фонда, используемых в целях национальной безопасности».

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