Мы его знаем: Буданов рассказал, что будет с оккупантом, казнившим бойца ВСУ 6 18.04.2023, 9:41

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Кирилл Буданов

Все, кто делал подобные вещи, больше не существуют.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что ГУР установило личность российского оккупанта, который обезглавил живого украинского военнопленного.

Как отметил Буданов в интервью Radio NV, случаи подобных преступлений являются «единичными».

«Кто он - мы знаем. Где он и почему я говорю, что не могу вам ответить. Есть немножко другая статистика. Как-то так сложилось, что почти все из тех, кто делал такие вещи, где это было нам четко известно, больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением», - сказал он.

На вопрос о том, причастна ли к этому украинская разведка, начальник ГУР загадочно ответил: «Просто так случилось».

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