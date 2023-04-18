Хранить машины на автостоянках для минчан стало дороже 4 18.04.2023, 9:42

1,424

В апреле в Минске подорожали услуги автостоянок.

Государственное объединение «Гаражи, автостоянки и парковки» повысило тарифы на услуги по хранению транспортных средств на своих автостоянках. Произошло это в начале апреля, сообщает abw.by.

Месячный тариф по хранению транспортного средства допустимой массой до 3,5 тонны включительно (легковой автомобиль, вагон легковой) для физических лиц теперь составляет 46 рублей (было 44 руб.).

Для некоторых категорий автовладельцев предусмотрены скидки. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей тариф cоставляет 50 рублей (вместо 48 руб.).

Последний раз тарифы менялись чуть более года назад, 15 марта 2022 года.

Также на некоторых автостоянках (их перечень есть на официальном сайте объединения) авто допустимой максимальной массой до 3,5 тонны включительно (легковой автомобиль, вагон легковой) можно оставить до 12 часов включительно, и это будет стоить 1 рубль, на срок от 12 часов до 24 часов – 3 рубля (суточный тариф).