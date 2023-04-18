Щупальца Медведчука: есть ли у Путина план «Б» для своего кума 6 18.04.2023, 9:55

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фото: reuters

Раскрыты тайны крупнейшей агентурной сети в Украине.

Год назад, 12 апреля 2022 года, был задержан предатель Украины, который никогда не открещивался от симпатии к кремлевской власти и даже гордился родственными связями с Путиным.

Даже после начала войны в 2014 году Виктор Медведчук свободно чувствовал себя в Украине – со своими телеканалами и нефтепроводами. Потребовалось немало времени и аргументов следователей, чтобы расставить точки над «і» по делу «Медведчук — независимая Украина».

Все ли его щупальца, пронизавшие украинскую экономику и политику, надежно обрублены, говорится в сюжете ТСН.

Разгром агентурной сети Медведчука начался задолго до полномасштабного вторжения армии его кума, но не закончился до сих пор.

К этому вторжению приложилась и жена Медведчука – Оксана Марченко. Она сбежала из Украины раньше мужа. Пока тот только разрабатывал план побега, жена уже бросилась целоваться с другим — 22 февраля она появилась рядом с рашистом Николаем Басковым…

Днем позже, 23 февраля, Медведчук сбежит из-под домашнего ареста. Впрочем, через 47 дней, так и не дождавшись захвата Киева, где он должен был стать если не президентом, то премьер-министром, контрразведчики вычислили «нору» главного агента Путина.

И на свет появился типичный российский «чмоня» — именно на жалкого российского военнопленного походил Медведчук после своего задержания, хотя на нем была украинская военная форма, которая ему совсем не подходила.

Так же неестественно выглядела одежда паломницы на его жене Оксане Марченко, которую она натянула на себя вместо привычных дорогих платьев ради слезливой мизансцены, когда просила Путина помочь в обмене ее мужа.

Но вернемся на год назад. В 2021 году Медведчук еще был гражданином Украины, народным депутатом и боссом легальной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». А Марченко была теледивой, прославлявшей в Киево-Печерской лавре Московский патриархат.

Нескрываемое состояние этого семейства – ошеломляло. В официальной декларации главного ОПЗЖиста были указаны такие картины и иконы, для которых хоть отдельный Лувр строй. И земли для Лувра тоже хватало, даже для 14 Лувров — более миллиона квадратных метров. А еще – драгоценности, наряды, куча предприятий, машины, заводы, яхты и самолеты.

И все это – несмотря на то, что только ленивый не называл Медведчука официальным резидентом Кремля.

Наибольшего расцвета его агентурная сеть достигла с появлением трех собственных телеканалов, беспрепятственно вещавших и после Революции Достоинства — вплоть до февраля 2021 года, пока их не заблокировали санкции СНБО, а самого Медведчука не начали судить, в частности, за государственную измену.

Правда, на приговор кум Путина ожидал в своем имении в центре Киева, находясь под домашним арестом. И сюда легко входила и выходила его жена и союзница. Ибо их женитьба, скорее контракт с запахом адской серы, чем благословение с неба.

«Он увидел ее по телевизору. Она была на тот момент замужем. Люди Медведчука занимались тем, что фактически выкупили у мужа его жену», – рассказывает адвокат и военный Андрей Писаренко.

Что-то очень схожее с Медведчуком сделал Путин, с которым он познакомился, когда был руководителем администрации президента Кучмы. Свою «покупку» Путин узаконил не у нотариуса, а в церкви — через крещение детей. Как по неписаной библии итальянских мафиози. У них много общего – гнусные дела в КГБ, болезненная любовь к роскоши, власти и полная атрофия морали. Именно это их способ выживания.

В сентябре 2022 одного Медведчука Украина обменяет на 215 своих непокоренных защитников и защитниц. В частности, на командиров «Азова». В спецслужбах говорят, что прежде успели «отработать» Медведчука, который был еще и одним из «кошельков» Путина. Причем не только в Украине. Киев уже заблокировал потрясающее количество его миллиардного состояния, которое часто было зарегистрировано на Оксану Марченко. В частности, СБУ разоблачила, что компании жены Медведчука финансировали Росгвардию и МВД РФ.

Что не уходило на финансирование российской нечисти – уходило в имения Медведчуков. К примеру, на безбожное количество драгоценностей набожной Марченко, платья и меха, на самовлюбленные портреты Медведчука и кучу другого дорогого хлама… У Медведчуков был даже замок под Киевом с «простой» собственной железнодорожной станцией и «простым» вагоном-рестораном.

Впрочем, журналисты-расследователи фиксируют, что через год после обмена Медведчук понемногу «прокачивается». В частности, на трех собственных нефтяных месторождениях. И, как намекает сам кум Путина, деньги до копейки отдает на новый политический проект. Чтобы «спасать» Украину, конечно же, от Европы и США.

Тем временем украинская и западные разведки отслеживают, есть ли у Путина реальный план «Б» для своего кума. Последние санкции от британцев для Марченко, объявление ее в розыск СБУ и арест этой недели в Хмельницком медведчуковского пиарщика, свидетельствуют — спрут Медведчука еще жив и пренебрегать им не стоит.

Напомним, глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов рассказал, кого россияне планировали назначить спикером Верховной Рады в случае оккупации Киева. По его данным, это должен быть кум Путина Виктор Медведчук.

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