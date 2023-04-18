«Знакомые бизнесмены крутили пальцем у виска: куда ты лезешь?» 18.04.2023, 10:12

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Как белоруске удалось создать успешную сеть фотоцентров.

Если бы Ирина Эльяшевич, директор компании «Азарт», продавала курсы в Instagram, она могла бы смело написать о себе: «Я, девочка из небольшой деревни, своими силами создала масштабную и успешную фотокорпорацию». И в ее случае это было бы чистой правдой. Как Ирине удалось раскрутить бизнес, который казался мертвым, кто до сих пор ходит в фотоателье и о каких заказах мужчины стесняются говорить вслух, пишет smartpress.by.

«Знакомые-бизнесмены крутили пальцем у виска: «Куда ты лезешь? Это мертвая сфера»

Ирина родилась в деревне Олекшицы (Берестовицкий район Гродненской области), где живет около 600 человек. Могла пойти по стопам родителей-музыкантов и стать, например, учительницей музыки в местной школе. Но характер не дал.

— Я с детства ездила с родителями на свадьбы, где они работали, это было безумно интересно и весело. Только вот мне хотелось не играть, как бы это ни расстраивало семью, а снимать! Тогда это было редкостью: свадебных фотосессий не было, снимали в основном видео на огромные такие камеры, которые операторы носили на плече.

Ирина такую камеру тоже очень хотела, но лишних денег в семье не было. Как удалось уговорить родителей? За это спасибо бизнес-жилке, которую она открыла в себе еще в детстве.

— С класса 6-го я начала заниматься распространением косметики. После школы, где умудрялась учиться на отлично, ехала за 40 км на попутках в Гродно… Там забирала заказы — и возвращалась с ними в свою деревню, где клиентами были мои же учителя, врачи, коллеги родителей.

К 10-му классу я сколотила небольшой капитал (смеется). И сама себе купила поездку в Питер. Как сейчас помню: ехала с $6 в кармане — и ничего, выжила! Даже подарок для семьи привезла: шкатулочку с изображением Исаакиевского собора. В той поездке кто-то из друзей дал мне камеру, я много снимала и точно поняла: это моё, это любовь.

Вернулась с огромным желанием снимать и зарабатывать этим — и мне удалось убедить родителей. На старте такое доверие стало для меня огромной поддержкой.

С тех пор, как у Ирины появилась камера, она с ней уже не расставалась: менялись только модели, но не цели.

— Я поступила на факультет иностранных языков, потому что была уверена, что английский открывает все двери — и это правда отчасти. Но снимать не перестала.

Хваталась в тот период за всё: снимала свадьбы, делала фотосессии, занималась репетиторством за еду… Мне всегда казалось, что можно сделать еще больше. Что времени так много! И надо каждый час наполнить работой: не ради заработка, ради чувства самореализации.

Такой режим помог наработать серьезный опыт, но привел к эмоциональному выгоранию.

— Я снимала так много, что колоссально выгорела. Когда поняла, что съемки превратились в конвейер, и я уже не могу запомнить имен молодоженов, стало ясно: надо что-то менять. Потому что я всегда шла за интересом, не за деньгами.

Тогда и решилась с нуля запустить бизнес в максимально неочевидной и странной для других сфере фотоуслуг. Отговаривали абсолютно все, кроме мамы, которая слишком хорошо меня знает (смеется).

Знакомые, которые уже состоялись в бизнесе, крутили пальцем у виска: «Куда ты лезешь? Это сфера, уже лет 10-15 как умерла, она никому не интересна».

Но мне-то она очень интересна! Значит, сделаю.

«Пришла с презентацией, над которой долго работала, а мне сказали: «Извините, вы кто?»

Начинала Ирина с офиса в 10 квадратных метров. Из техники — только фотоаппарат, чтобы делать снимки на документы, ксерокс и печатная машина.

— У соседей, которые арендовали метры рядом со мной, дела шли намного бодрее: заправка картриджей, прокат видеокассет — всё это было очень востребовано. В отличие от того, что предлагала я.

Но я продолжала работать и даже проводила на своих 10 квадратах фотосессии. Помню, первая клиентка пришла с вечерними платьями, с магнитофоном, включила музыку — и начала танцевать. А я думаю только: «Боже-боже, как же всё это снять в таких условиях». Ничего, освоилась: научилась работать со вспышкой, со студийным светом, набрала костяк постоянных клиентов… И постепенно начала «добирать» метры от соседей: они закрывались, переезжали — а я расширялась. И каждые новые 10 квадратов, по моим ощущениям, были победой.

Так 10 квадратов превратились в 50, а потом и на них стало тесно: шесть лет назад Ирина начала штурмовать гродненские ТЦ.

— Я пришла с презентацией, над которой долго работала, с огромным каталогом, богатым визуальным рядом и, как мне казалось, безупречной аргументацией, почему наш ассортимент привлечет клиентов. А мне в ответ на всё это сказали буквально: «Извините, а вы кто?» (смеется)

Это теперь я уже понимаю, что для ТЦ легче привлечь якорного оператора с именем, нежели поверить обещаниям новичка, а тогда расстроилась. Но через некоторое время после этой встречи в мой офис приехала целая делегация. Мне предложили: «Если займете место в «кармане» ТЦ, куда покупатели вообще не доходят, и сможете поменять трафик людей — будем работать!».

Чтобы заявить о себе, «Азарт» стартовал в гродненском ТЦ громким праздником: пригласили музыкантов, открыли бесплатные фотозоны, закупили и раздали посетительницам 888 тюльпанов — дело было 8 марта. Люди заинтересовались, впечатлились ассортиментом услуг, заработало сарафанное радио… И через три месяца задача, которая казалась нереальной, была уже закрыта.

— Затем нас пригласили в новый, самый современный ТЦ Гродно, а через три года мы получили приглашение из Минска.

До запуска точки в столичном ТРЦ Palazzo в январе 2023 года я успела поездить по миру: и в каждой поездке прицельно искала фотоцентры, фотосалоны. Смотрела, какие услуги они предлагают, училась… И вернулась с уверенностью, что мы можем сделать лучше.

Я сама кайфую от того, как мы сегодня работаем: от того, как оформлены наши помещения, от того, какого качества печати удалось добиться, и, конечно, от удивления клиентов: «Что, так быстро будет готово? Ой, как красиво!».

В этом для меня столько драйва, что я, бывает, возвращаюсь домой после работы и уснуть не могу.

«Запрос «сделайте мне фото на памятник» слышим от мужчин каждые три дня»

В своей сфере «Азарт» во многом стал первопроходцем. Первыми в Беларуси приобрели цифровую фотолабораторию, хотя «небольшой принтер стоил, как колесо Бентли, а расходных материалов в стране не было», первыми наладили печать на любых материалах — даже самых невероятных.

— Помимо привычного: печати на любой посуде, ткани, холсте, мы печатаем на стекле, коже, часах, пазлах, футбольных мячах, на автомобильных рамках, на мыле и даже на яичной скорлупе.

Из штучного и любимого — печать на дереве. Мы придумали эту услугу во время пандемии, когда прекратились поставки привычной сувенирки — и нужно было срочно искать новые, интересные продукты. Это вещь на века: мы работаем только с оригинальными красками из Японии — и даем гарантию на 100 лет.

Из-за того, что мы адаптировали печать практически под всё, заказов, которые могли бы удивить, практически нет (улыбается).

Но есть заказы, которые до сих пор вызывают смущение у самих заказчиков. Помню, как стеснялся мужчина, который принес женские трусики — и попросил напечатать на них губки и женское имя. Женщины в этом плане более раскрепощенные: виртуозят, особенно к праздникам! Печать на мужских трусах к 23 февраля — это хит продаж.

Спрос на интересную «сувенирку» понятен, но кому во времена андроидов и соцсетей, где каждый второй — фотограф, нужны услуги фотоателье?

— Во-первых, мы делаем максимально оперативные и качественные фото на документы. Если честно, когда я вижу подборки «лайфхаков», как хорошо получаться на таких снимках, а также предложения из серии «70 фото на паспорт за 100 рублей, съемка полчаса» — у меня это вызывает удивление. Зачем такие траты времени и денег?

Единственный лайфхак, чтобы хорошо получиться на фото в паспорте — просто прийти к мастеру своего дела. Всё! И совершенно не важно, есть у вас макияж или нет, в платье вы или в обычной футболке — результат будет отличным.

Во-вторых, мы делаем фотосессии. И здесь, казалось бы, действительно высокая конкуренция: многие фотографы в Сети предлагают свои услуги.

Но по факту эти фотосессии — выездные, в студиях — очень энергозатратны для клиента, я это знаю на собственном опыте. Далеко не каждый человек, с нашим-то ритмом жизни, может себе позволить выделить несколько суток на подготовку к съемке и отдать за это серьезные деньги.

Мы же решаем все вопросы на месте и очень оперативно. Каждый из наших сотрудников обучен фоторемеслу и умеет делать хорошие экспресс-фото. От клиента в этом случае не нужно ничего — только прийти! Обычно уже после первого опыта съемки у нас, появляется доверие к бренду — и люди возвращаются за новыми аватарками каждый месяц.

Это же очень удобно: нужно обновить фото в Сети, но тратить время и деньги на полноценную фотосессию не хочется — вот и выход: прийти к нам и за 15 минут получить отличный портрет.

Ирина смеется: услуга экспресс-портрета особенно востребована у мужчин. И бывает так, что от их запросов — мурашки. «Сделайте мне фото на памятник», — сотрудники слышат каждые три дня.

Но гораздо чаще клиенты приходят просто потому, что хочется сохранить в памяти хорошее настроение, удачный образ или важный момент жизни.

— Я замечаю, что мы постепенно меняем представление людей о фотосессии. Наши клиенты начинают понимать, что залог хорошей фотографии — это не изобилие декоров и фотозон. А только лишь — хороший свет, эмоции героя и руки фотографа.

Я очень давно в этой сфере и могу с уверенностью сказать: чтобы получить фотошедевр, достаточно белой стены, правильного освещения и выражения глаз.

Но, безусловно, если клиент хочет, мы организуем для него стилиста, визажиста и парикмахера — и сразу отберем тех, кто работает быстро и достойно, за адекватные деньги.

Можем обеспечить и тематический декор — например, ко дню рождения: у нас есть большие цифры на любой возраст — хоть 17, хоть 97, которые можно выставить моментально. А еще надуть воздушные шары и купить на фудкорте пироженку со свечкой. И, поверьте, этого достаточно, чтобы съемка удалась, а клиент не устал!

Чтобы мужчины не умирали прямо в процессе съемки, а дети не плакали и не умоляли маму пойти домой.

Я ценю это больше всего: что наши мастера работают, как для себя — с душой. И что гости уходят от нас не измотанными, а вдохновленными, с улыбкой на лице.

Съемка, как и всё в жизни, должна быть в радость. А если тратишь на нее долгие часы и нервные клетки — ее ценность теряется в разы, пусть она и суперпрофессиональная. Ваше настроение и время точно стоят дороже — ведь это невосполнимый ресурс.

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