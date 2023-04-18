Россияне потеряли два полка десантников под Авдеевкой и Марьинкой 1 18.04.2023, 10:13

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Разбитые соединения отвели в тыл, закрыв «дыру» на фронте заключенными.

Алексей Дмитрашковский, пресс-секретарь Сил обороны Украины, рассказал о ситуации, которая сложилась на отрезке фронта возле Авдеевки и Марьинки Донецкой области. В частности, о потерях армии РФ, которые покрываются отнюдь не кадровыми военными.

Информация обнародована в прямом эфире Всеукраинского телемарафона.

Дмитрашковский объяснил, что российское командование отвело в тыл два полка десантников. Эти подразделения армии РФ понесли значительные потери на линии фронта с обеих сторон от Донецка - на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Два полка – это примерно 3 тыс. солдат – именно настолько ослабли позиции армии РФ благодаря усилиям ВСУ. Однако вместо них прибыло пополнение, отметил офицер.

Пополнение - это не кадровые военные, а «зеки», набранные в качестве «добровольцев» в российских колониях. «Зеки» не попали в ЧВК «Вагнер», зато вошли в конкурентные ЧВК, созданные под крылом Шойгу, министра обороны РФ.

Отметим, в отчетах украинского командования ежедневно фигурируют попытки армии РФ прорвать линию фронта возле Авдеевки и Марьинки. Раньше – возле Угледара. Впрочем, онлайн-карта боевых действий DeepState свидетельствует, что враг продвинулся здесь минимально - кое-где на расстояние от 500 м до 2 км в течение последних 4 месяцев.

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