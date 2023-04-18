Не хочу быть миллионером: белорус купил одну акцию «Газпрома» 18.04.2023, 10:31

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Сколько заработал за 15 лет.

Российское законодательство запрещает частным лицам самим торговать на бирже. Они могут это делать только через посредника, в частности, брокера. Именно таким образом собеседник Tochka.by купил акцию «Газпрома», но произошло это, как часто бывает, чисто случайно.

Наш герой работал в медийной сфере и в конце 2008 года оказался в Москве в разгар очередных переговоров по цене на газ для Беларуси.

31 декабря на пресс-конференции заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр Медведев сообщил, что Беларусь и концерн «уточнили ценовые условия контракта на поставку газа в республику в 2009 году, и белорусская делегация уехала их согласовывать».

Виктору (имя изменено, контакты есть в редакции), естественно, тоже хотелось домой в Минск, но билетов ни на поезд, ни на самолет не было. Через знакомых удалось найти квиток в спальный вагон и только на вечер 1 января, где случайным попутчиком оказался брокер, который и рассказал о возможности стать акционером «Газпрома».

Цена бутылки пива

Уже тогда у москвичей была традиция ездить на праздники в Минск. Для Виктора же это оказалась вынужденной мерой — он планировал оказаться дома намного раньше.

Поговорив с попутчиком и желая как-то логично оправдать пропущенный Новый год, наш герой четко решил купить одну акцию ОАО «Газпром». Тем более, что цену на газ тогда назвали только в конце января, и собеседник на всякий случай приобрел ценную бумагу, чтобы посмотреть, сколько она будет стоить после праздников.

С финансистом встретились на следующий день после приезда в Минск, подписали поручение на покупку, и белорус стал обладателем ценной бумаги. Для себя Виктор зафиксировал, что акция «Газпрома» на тот момент обошлась в стоимость бутыли пива «Балтика № 7» в ресторане, в котором совершалась сделка. 30 декабря 2008 года акция ОАО «Газпром» стоила 108,88 российского рубля.

Через какое-то время у Виктора появилась идея оформить сертификат на акцию и подарить кому-нибудь «частичку национального достояния России». Но оказалось, что даже белорусу, как и другому иностранному гражданину, так сделать нельзя. Формально акцией владел (и продолжает) брокер, но наш собеседник до сих пор может ей распоряжаться и в любой момент, например, продать, чтобы получить деньги.

За 10 лет капитал удвоился, но в российских рублях

Благодаря иронии Виктора у нас есть возможность узнать, сколько можно было заработать на одной акции ОАО «Газпром», например, через 10 лет.

На 1 января 2019 года она стоила уже 155,99 рубля. То есть прирост составил 47,11 российского рубля.

Еще 76,18 рубля принесли дивиденды, которые концерн выплачивал своим акционерам в течение этих лет.

Таким образом, на одной акции Виктор заработал 123,29 (47,11+76,18) рубля — плюс 134% к первоначальной сумме.

По старой белорусской привычке переводим в американскую валюту, по отношению к которой российский рубль к 2019-му просел больше чем в два раза. На 1 января 2009 года доллар стоил 29,39 рубля, через 10 лет — 69,47 рубля. В итоге 108,88 рубля составляли 3,7 доллара, а 232,17 (108,88+123,29) рубля — 3,34 доллара.

Следует понимать, что глобальный игрок на фондовом рынке диверсифицирует портфель и, соответственно, риски. Предвидя кризис, он может избавиться от акций в подходящий момент, а даже если и проиграет, с лихвой перекроет потери чем-то еще.

Акции «Газпрома» в течение 10 лет стоили и дороже, чем в начале 2019 года. За процессом нужно следить постоянно и вовремя принимать нужные решения. Наш собеседник не ставил цели «сколотить состояние», это был всего лишь эксперимент.

Как белорусу купить акции на мировом фондовом рынке?

Вкладываться в Apple, Google, Volkswagen, Airbus, другие известные компании или в ETF-фонды белорусы могут лишь через посредников. Но на фоне событий в Украине и введенных санкций возможности инвестировать в ценные бумаги для обладателей белорусских паспортов заметно сузились. И в любой момент «дверь» может окончательно закрыться, как минимум, на неопределенное время.

По сути, единственный на сегодня источник для белорусов, проживающих на родине, — кипрская компания с казахстанским капиталом — Freedom Finance Europe.

Для тех, кто переехал в другие страны (кроме России), возможно открытие счета в EXANTE (Кипр). С европейским ВНЖ, например, доступен SAXO.

У двух крупнейших грузинских банков — Bank of Georgia и TBC — есть дочерние брокерские компании, которые, в частности, торгуются на Лондонской фондовой бирже. Но с 2023 года они перестали открывать счета белорусам без европейского ВНЖ.

Открывают счета белорусам и некоторые российские брокеры («Альфа Инвестиции», «Открытие», БКС, ВТБ). Но, во-первых, чтобы оформиться, надо ехать в Россию и делать это офлайн. Во-вторых, из-за санкций им закрыт доступ к рынкам США и Европы, поэтому данные варианты можно рассматривать только с точки зрения российского фондового рынка.

Что касается белорусского законодательства, то с 2021 году Нацбанк Беларуси позволяет открывать счета и покупать ценные бумаги без своего разрешения. Но обязательной является регистрация валютных договоров, сумма по которым не определена либо превышает 2000 базовых величин для физлиц, 4000 — для ИП и юрлиц. За невыполнение предусмотрен штраф — до 5 базовых (для граждан).

После регистрации не надо отчитываться по операциям с брокерского счета, но необходимо отображать в кабинете Нацбанка его пополнение с иностранного банка либо вывод средств на счета иностранных и белорусских банков. Если гражданин Беларуси не является валютным резидентом РБ, регистрировать договор не нужно.

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