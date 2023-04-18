Повассерманить Телеграм-канал «СерпомПо»

18.04.2023, 10:39

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Анатолий Вассерман

Россия «лечится» по рецептам депутата-фрика.

Все, включая обычно индифферентный Минфин России, дружно кинулись опровергать намерение контролировать наличные сбережения граждан. Это наводит на мысль, что инициатива депутата-фрика была спецвбросом.

Эдакая граммулька успокоительного на фоне принятых абсолютно антиконституционных мер, лишающих россиян распоряжаться собственностью, управлять автомобилем, выезжать из страны, в случае игнорирования (даже ненамеренного) электронной повестки из военкомата. Повассерманить - и тут же отвести фейковую угрозу, чтобы народ забыл о реальной, которая никуда не делась.

Хотя, возможно, те, кто узнает о новостях из телека, вообще не в курсе. Журналист Илья Шепелин, проанализировав новостные и итоговые телепередачи минувшей недели, выяснил, что госканалы намеренно игнорировали тему электронных повесток. Либо не говорили о законе вовсе, либо пускали его 14 сюжетом из 17. А главное, пишет Шепелин, «по ТВ НИКТО не говорил о санкциях, которые ждут за неявку людей в военкомат».

Очередной сюрприз от Путина и его команды.

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