Цена будет высокой: G7 предупредили Лукашенко, Пекин и Кремль 18.04.2023, 10:41

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Опубликован текст заявления после встречи министров в Каруидзаве.

Министры иностранных дел стран G7 выступили с совместным заявлением после встречи в японском городке Каруидзава. Они пообещали в дальнейшем поддерживать Украину и предупредили о «высокой цене» тех, кто решится помогать России в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное коммюнике министров G7.

О войне России против Украины

«Мы подтверждаем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в ведении войны или заплатить за это высокую цену. Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставку оружия третьими сторонами в Россию и продолжим принимать меры против тех, кто материально поддерживает РФ», - говорится в заявлении.

Главы МИД также решительно осудили угрозы РФ разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, назвав их «неприемлемыми».

«Любое применение химического, биологического или ядерного оружия Россией будет иметь тяжелые последствия», - говорится в тексте документа.

При этом в G7 выразили готовность к дальнейшему ужесточению санкций против России за ее агрессию против Украины.

«Мы по-прежнему полны решимости делать санкции против РФ еще более интенсивными», - отмечается в заявлении.

Также участники призвали россиян к немедленному и безоговорочному выводу всех войск из Украины и обязались продолжить поддержку украинцев в восстановлении страны.

Обращение к Китаю

Представители G7 обвинили Пекин в разжигании напряженности в Южно-Китайском море.

«Для больших претензий Китая в Южно-Китайском море нет никаких правовых оснований, и мы осуждаем милитарную активность Китая в этом регионе», - отметили они по итогам двухдневных заседаний.

Указано, что основная позиция стран G7 по отношению к Тайваню остается неизменной.

Добавим, что встреча глав МИД стран «Большой семерки» состоялась перед саммитом G7 в Хиросиме, который запланирован на май.

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