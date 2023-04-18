Не бояре плохие, а царь 1 Андрей Окунь

18.04.2023, 10:52

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фото: epa

Который не может справится с реальностью.

У российского государства есть одна важная особенность, которая и погубила его в украинской войне. Из-за этой особенности у нас люди бедные, во власти алчные сволочи, а в стране хронически недофинансирована всё. И называется она «Отчёт».

Как работает бюрократия в России - начальник приказывает что-нибудь сделать, и его воля летит по инстанциям вниз. Чиновники поумнее быстро перекидывают приказ на подчинённых, как в игре «горячая картошка», пока он не достигает дна. Там у исполнителей включается наработанный годами режим самосохранения. Он подсказывает, что надо акцентировать внимание не на реальном результате, а на результате, который попадёт в отчёт.

Такая система умело рисует новый дивный мир. Промышленность выросла на 30%! Рождаемость повысилась на 12%! Линия обороны возведена непробиваемая! А там на самом деле перекати-поле из голых мобилизованных, вооружённых дубовыми мосинками. Потому что российская государственность хвалит не за результат, а за успешный отчёт.

Что в этой ситуации сделает хороший управленец? Создаст такую систему противовесов, в которой бонусные очки раздаются тем, кто найдёт в чужом отчёте ошибку и несовпадение с реальностью. В России же похвалой награждают тех, кто больше порадовал начальника.

Находиться у власти тем и плохо, что через 10 или 15 лет все беды и невзгоды в стране правитель-долгожитель начинает воспринимать на свой счёт. Это же при нём ничего не изменилось, при нём упала рождаемость, а чиновники стали воровать ещё больше.

Тогда правитель, сам того не замечая, начинает отдавать предпочтения победным отчётам. Но ведь и окружение при нём не просто так ест свой хлеб. Они изучают повадки Начальника, запоминают, что его радует, и подыгрывают владыке, создавая вокруг него соответствующую картину мира.

Только при такой государственной системе страна постепенно разворовывается умельцами составлять позитивные отчёты. Старые управленцы могут даже устроить аппаратные чистки, когда увидят, что ничего в критической ситуации не работает, но исправить ничего не смогут. Потому что вся Система настроена на создание отчётов, а не на достижение результатов.

Чья в этом вина? Хитрых чиновников, которые ради своей выгоды обманывают мудрого начальника? Виноват всегда тот, кто научил систему закрывать глаза на проблемы. Не бояре плохие, а царь, который оказался настолько слаб, что решил спрятаться в хороших отчётах, понимая, что не сможет справится с реальностью.

Андрей Окунь, Telegram

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