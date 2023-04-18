«Могу себе позволить вообще ничего не делать» 5 18.04.2023, 11:23

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Как парень из Минска зарабатывает больше айтишников.

«Могу себе позволить вообще ничего не делать», — так Костя Червяков описывает свой быт. Под ником Plag1at парень стримит в Hearthstone — карточной игре по мотивам Warcraft. Получается хорошо: у него 180 тысяч подписчиков на YouTube, видео под 700 тысяч просмотров, опыт сотрудничества с Blizzard и донаты в тысячи долларов. Как так получилось — в материале onliner.by.

Знакомьтесь, Plag1at

Костя Червяков — 24-летний парень из Минска, который всегда любил компьютерные игры. Монтировал видео про моды для Skyrim в Windows Movie Maker, много играл в DotA и хотел попасть в киберспорт — как только просыпался, сразу же шел играть.

В 2015-м Костя познакомился с Hearthstone. Вначале он считал ее «старперской игрой», но победила любовь к вселенной Warcraft: «Играл в нее на уроках в телефоне: считал, что на компьютер устанавливать карточную игру как-то некомильфо».

Однако Hearthstone затянул сильнее DotA, и в 2016 году Костя начал снимать ролики по этой игре. Снимал много, заморачивался над озвучкой, монтажом и самим контентом. Помогало и хорошее знание английского: когда речь заходит о видео иностранных стримеров, Plag1at отмечает, что «профессионально красть контент тоже нужно уметь».

Сегодня Plag1at — самый популярный игрок Беларуси в Hearthstone и один из наиболее известных контентмейкеров по этой игре в СНГ. Мы встретились с ним в разгар свежего дополнения и расспросили о самом интересном — деньгах, стримах, отношениях с родными и Hearthstone как таковом.

Игры по 8 часов в день

— Сколько часов в день ты проводишь в Hearthstone?

— Сейчас, когда в игре актуальное обновление, суммарно ежедневно по 8 часов. Без обновления — могу только 8 часов в месяц наиграть. Интерес к игре идет волнами.

— Ты на своем канале говорил, что Hearthstone — для мазохистов. Почему?

— Я это сказал на эмоциях, потому что сильно сгорел. Отчасти это правда, потому что нельзя перебороть систему 50% побед. Ты не можешь выигрывать постоянно, потому что есть элемент случайности.

Например, нельзя выиграть 25 игр подряд, не проиграв ни одной. Так работает система: каким бы крутым ты ни был, игра не даст тебе выигрывать всегда. Иногда все понятно сразу: противник на старте партии показывает три карты, и ты понимаешь, что можно дальше не играть. Если система выкладывает против тебя превосходящую колоду с лучшим заходом, выиграть не получится, хоть ты тресни.

— У тебя получается проигрывать и не беситься?

— Чем меньше ты играешь в Hearthstone, тем легче принимать поражения. Сутками в него я уже не играю. Мне друзья говорят, что я проигрывать не умею, и я над этим работаю.

Сейчас захожу, проигрываю — до свидания. Если это стрим и выйти просто так нельзя, пытаюсь контролировать себя. Тем более что зрителю не нравится видеть то, на что он не рассчитывал: типа на обзорах я спокойный, а на стриме сижу и кричу. Не люблю этот диссонанс.

— Как не расстроиться, когда ты проигрываешь 10 раз подряд?

— Когда ты четыре раза подряд проигрываешь, пора заканчивать. Но когда ты на стриме сидишь, играть приходится. И тут важно понимать: если ты 10 раз подряд проиграл, значит, есть хороший шанс 10 раз выиграть. Это просто понимание и опыт.

Проигрывать, в принципе, не обидно. Обидно, когда на стрим заходит зритель, особо не разбирающийся в тонкостях Hearthstone, и пишет что-то в стиле «как ни зайду, так он проигрывает». Это сложный момент взаимодействия с аудиторией.

— Ты не устал от игры, в которую играешь уже 8 лет?

— Нет, но я сейчас больше стараюсь видос хороший снять, чем какие-то эмоции заново испытать. При этом чувствую себя старым, когда пишут что-то типа «я тебя смотрел, когда в школе учился, а сейчас уже в универе». А я себя старым чувствовать не люблю.

— Есть ли смысл новым игрокам пробовать себя в Hearthstone, раз у других там восемь лет опыта?

— Сейчас порог вхождения в стандартный Hearthstone куда ниже, чем он когда-либо был. Я даже проводил челлендж: создал новый аккаунт и за две недели без доната взял ранг «Легенда», а это то, к чему все игроки стремятся.

— А с нуля стать стримером, который зарабатывает на Hearthstone, можно?

— Мне кажется, что практически невозможно, ниша уже укомплектована. Нужно что-то действительно исключительное продемонстрировать, чтобы тебя стали смотреть.

«На игру я потратил уже 13 тысяч долларов»

— До ковида ты работал с Blizzard через комьюнити-менеджера СНГ-региона. Сейчас тоже?

— Совершенно нет. На старте ковида Blizzard закрыли многие офисы и много с кем расстались. Комьюнити-менеджеры вошли в это число, и тогда коннект Blizzard с контент-мейкерами сильно просел — не только в СНГ, но и по всему миру. Чуть ли не каждый месяц менялись комьюнити-менеджеры — я успел поработать с тремя. А в марте 2022-го Blizzard просто нас отменили.

Не могу сказать, что контентмейкеры из России и Беларуси сильно пострадали от того, что у нас нет прямого взаимодействия с Blizzard. Конечно, мне было классно несколько раз в год ездить на Hearthstone Summit в Калифорнию, но и без этого все хорошо. Да, не дают бесплатно предзаказы дополнений, но я и сам могу их оформить.

— Сколько ты уже задонатил в Hearthstone?

— Примерно 13 тысяч долларов. Естественно, эта история окупается.

— Ты продвигаешь магазин, где люди могут закупаться для Hearthstone. Как это работает?

— Это площадка, которая сейчас работает через чат-бот. С ее создателем я познакомился в 2018 году на «ИгроМире», я же выступаю как лицо магазина.

Вначале были некоторые трудности. Когда выходило дополнение «Марш Короля-лича», было очень много желающих купить карточки. Мы тогда как раз запустили магазин: заказов было много, но мы не могли их отправить. И две недели меня конкретно душили на стримах, мол, где наши заказы.

Я тогда поставил всю репутацию на кон и жестко потел, чтобы разрулить всю ситуацию. И самое забавное, что мы нашли решение, когда мне написал 17-летний подписчик из Минска, мол, я знаю, как решить проблемы. И мы с его помощью все разрулили. Он считай весь магазин спас.

«Сейчас в плане работы я ничем не занимаюсь»

— Правильно понимаю, что трудовой книжки у тебя нет?

— Все так, меня даже в один момент хотели занести в базу тунеядцев. В налоговую вызывали, на камеральную проверку физического лица. Я даже статью на «Онлайнере» читал, чтобы понимать, что это такое.

Сейчас я как физлицо подаю декларации, в налоговой все приятные и приветливые. Все заплатил — и чувствуешь себя спокойно.

— У тебя есть еще какой-то источник заработка, кроме Hearthstone?

— В прошлом феврале мне отрубили монетизацию на YouTube, рекламы нет. Все пропадает, и я не понимаю, что делать. И тогда ко мне на стрим заходит парень из Оренбурга, видит мой криптокошелек и предлагает погрузиться в тему криптовалют.

Я начал изучать крипту, закинул 500 баксов на биржу и попробовал поторговать. Через неделю все потерял. И тогда мой друг предлагает взять все в свои руки, чтобы мои деньги начали работать. Я ему доверился, начал вкладываться, и сейчас это полноценный доход.

Можно сказать, что я сейчас ничем не занимаюсь в плане работы. Стриминг утомляет, но сейчас я могу с гордостью заявить, что могу себе позволить вообще ничего не делать. Я даже контент делаю больше не для себя, а для аудитории, чтобы им было что посмотреть и чем себя развлечь.

Если Hearthstone продолжит всем нравиться и нулевой налог на крипту сохранится, через пару лет вообще можно будет сидеть на попе ровно и кайфовать, ничего не делая.

— А в какую крипту ты вкладываешься?

— Это все подряд, мой рюкзак разбит на сто миллионов позиций, и все это в DeFi-системе работает.

Если биток упадет до нуля и вся крипта рухнет… В принципе, пофиг — значит, так и поделом мне.

— Люди сейчас донатят больше, чем раньше?

— Больше, потому что меня в медиаполе больше, аудитория расширилась. Везет, что я своим зрителям нравлюсь и у них есть желание меня поддержать. Потому что сам я кому-то редко доначу.

И как-то так получилось, что сейчас отдельные зрители кидают реально большие донаты. Например, за раз больше тысячи долларов, и это для них вообще не деньги. Из забавного — мне сын Эрика Кантоны донат закидывал, за месяц почти четыре тысячи долларов перевел.

— Как ты тратишь деньги?

— Я практически все храню в крипте, лишь какую-то часть вывожу. Какие-то большие покупки я не делаю, хотя последний iPhone за раз могу без проблем взять. Просто Минск — классный город, и по сравнению с Москвой здесь тратиться особо много не нужно. Разве что за съем квартиры платить.

Из крупных покупок — недавно комп обновил, 8 тысяч рублей потратил. А так семье помогаю. Сестре вот ремонт в квартире помог закончить. И папе, который раньше не верил, что мне присылают реальные деньги, планирую телек купить.

— Ты раньше говорил, что для тебя стримы и IT — единственные возможные способы заработка. Как сейчас?

— Сейчас есть магазин. Донаты со стримов — это супер, но история достаточно нестабильная. Могут задонатить, а могут и не задонатить. И я рад, что я не стримлю через силу, чтобы заплатить за квартиру.

«Нужно просто уметь крутиться»

— Про «заплатить за съем квартиры». Ты живешь один или с родителями?

— Я достаточно поздно начал жить отдельно: в начале 2022-го, когда мне было 23 года. При этом папа вообще не хотел, чтобы я съезжал, мол, ему и так нормально.

Я несколько квартир сменил, т. к. какое-то время еще в Москве жил. Но этот город мне не понравился примерно всем: менталитетом мегаполиса, ценами, вездесущим бетоном, едой. Поэтому Минск — супер.

— В своем телеграм-канале ты говорил, что сразу после переезда от родителей справиться с самостоятельной жизнью не получилось. Почему?

— Да я не был готов. Захожу в магазин, ищу расческу и не нахожу ее. Соль в магазине найти не смог. А еще я не понимаю, почему у родителей за всю жизнь ничего в холодильнике не испортилось. Я банан в холодильник кладу — и через два часа уже плесень.

В остальном — супер, больше года самостоятельной жизни, все нравится. Сейчас с девушкой еще съехался, минусов нет.

— И как тебе жить с девушкой? Как ей твой вид деятельности?

— Нормально относится ко всей этой движухе. И мне нравится, что она от темы Hearthstone далека. Правда, ее иногда напрягает количество времени, которое я провожу за компьютером. Но я к такому спокойно отношусь — возможно, даже слишком спокойно.

— В одном из своих видео ты говорил, что тебя напрягает, что ты ничего не умеешь делать руками. Как сейчас?

— Да я осознал, что хорошо говорить умею и этого достаточно. В прошлом возникала паника, мол, ничего не умею, и я за изучение того же графического дизайна брался. Но понял, что больше хочу продавливать свою тему с контентом. Нужно просто адаптироваться ко всему, уметь крутиться.

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