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Украинские беспилотники уже долетают до Москвы и дальше

  • 18.04.2023, 11:23
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Украинские беспилотники уже долетают до Москвы и дальше
Кирилл Буданов

Буданов раскрыл подробности.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о возможностях украинских БПЛА. По его словам, наши беспилотники способны преодолевать большие расстояния.

Об этом Буданов сказал в интервью NV. Он подтвердил, что украинские дроны способны долететь как до столицы страны-агрессора РФ Москвы, так и дальше вглубь территории противника.

«Долетают до Москвы и дальше», – отметил начальник ГУР.

При этом Буданов не стал рассказывать, как именно Украина будет уничтожать определенные объекты в Москве с помощью БПЛА, ведь это раскрыло бы наши планы и для врага.

В то же время он сказал, что «нормы безопасности» в России нарушаются «слишком часто». «Это аномально, так просто не бывает», – добавил Буданов.

Напомним, ранее в России в Новой Москве обнаружили обломки беспилотника, окрашенного в цвета украинского флага и с надписью «Слава Украине». Остатки дрона обнаружили возле железнодорожного пути.

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