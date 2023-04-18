Путин на «передовой»: на кадрах заметили одну странность 4 18.04.2023, 11:30

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Даже россияне не верят в визит главы Кремля в Херсонскую и Луганскую области.

Еще вчера, 17 апреля, глава РФ Владимир Путин проводил встречу с главой Минобороны Китая, а уже сегодня якобы «посетил оккупированную часть Херсонщины и Луганщины».

И если на кадрах, опубликованных из Кремля, российский диктатор держится на расстоянии от Ли, то уже сегодня сидит за одним столом на небольшом расстоянии от командующих ВС РФ в Украине, отметил журналист Андрей Цаплиенко.

Пропагандистские СМИ показали кадры из вертолета, в которых нет Путина. Они показали и реку Днепр, и авиабазу в районе Геническа, и въезд в сам город.

Путина показали только во время выхода из вертолета и встречи с командующими группировки «Днепр».

На видео можно увидеть генерала Михаила Теплинского, который командует в Украине десантниками ВС РФ. Также в кадрах мелькая еще один генерал — Олег Макаревич, первый замначальника Генштаба ВС РФ.

Путин якобы слушал доклад об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях, где ВС РФ ожидают контрнаступление ВСУ.

Также он поздравил всех с Пасхой и вручил икону, которая якобы стала «фартовой» для одного из военачальников в истории Российской империи.

Затем Путин якобы прибыл в штаб группировки «Восток» на Луганщине и заслушал доклад генерала Лапина. В пресс-службе Кремля заявляют, что обе эти поездки заранее не готовились.

При этом на кадрах из Геническа и Луганска Путин в разной одежде.

В том, что Путин посетил Херсонскую и Луганскую области, сомневаются даже россияне. Они спрашивают, вдруг не в Кремле ли размещен штаб, где диктатор произносил речь и требуют больше фото и видеодоказательств.

Жители страны-агрессора обратили внимание на то, что Путин боится приехать в Белгород, поэтому вряд ли бы решился приехать в регион, где продолжаются боевые действия. Также им удивительно, что в Москве он проводит встречи за длинными столами и ни с кем не здоровается за руку, а тут вдруг такая социализация.

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