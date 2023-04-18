Главарь «ДНР» Пушилин приехал в Минск

Главарь «ДНР» Пушилин приехал в Минск16
- 18.04.2023, 11:34
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Террорист встретился с Лукашенко.
Александр Лукашенко сегодня встречается с «временно исполняющим обязанности главы «ДНР» Денисом Пушилиным».
Так функционера российской оккупационного образования на территории Донецкой области Украины назвали в пресс-службе Лукашенко.
Напомним, в июле прошлого года главарь квазиреспублики посетил Брест. Он возложил цветы к Вечному огню мемориала «Брестская крепость».
А в октябре в Минск приезжала жена Пушилина Ирина (Елена) Пушилина, которая сопровождала детскую команду «ДНР» по художественной гимнастике.