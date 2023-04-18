WP: Египет отказался поставлять ракеты России и отправляет их в Украину 18.04.2023, 11:39

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Снаряды будут отправлять ВСУ через США.

Власти Египта отказались от плана производить реактивные снаряды для России после вмешательства США. Об этом 18 апреля пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы американской разведки, попавшие в сеть.

Ранее из той же утечки документов стало известно, что президент Египта Абдул Фаттах аль-Сиси в феврале тайно планировал поставить РФ до 40 тыс. произведенных в Египте реактивных снарядов.

Новые документы показывают, что глава Египта в начале марта «отложил сделку с Москвой» после визитов в Египет американских официальных лиц, в том числе главы Пентагона Ллойда Остина. Вместо этого страна одобрила продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов США для передачи их украинской армии.

Египет отрицал производство ракет для РФ. Советник по нацбезопасности президента США Джон Кирби заявлял, что нет никаких признаков поставок Египтом летального оружия России.

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