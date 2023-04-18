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The Guardian: Кремль готовится к безумным шагам из-за контрнаступления ВСУ

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  • 18.04.2023, 12:10
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The Guardian: Кремль готовится к безумным шагам из-за контрнаступления ВСУ

Западу стало известно об «экстремальной тактике» РФ.

В ответ на планирующееся контрнаступление Вооруженных сил Украины президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может пойти на эскалацию.

Такое опасение высказывают лидеры западных стран и готовятся к тому, что российский диктатор в ответ на активные действия Украины на фронте может использовать «все оставшиеся у него инструменты», пишет британская The Guardian.

При этом не исключается, что Путин может перейти к своим последним аргументам, в частности – к ядерным угрозам и кибератакам.

Напоминается, что на недавнем саммите глав МИД G7 представители Великобритании заявили, что ожидают от России «экстремальной тактики» в своей попытке удержать территорию Украины.

Также указывается на недавние воинственные заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева, который грозил использовав «абсолютно любое оружие», если Украина попытается вернуть Крым.

Британские журналисты пишут: «Похоже, в Москве признали, что ее войска в скором времени могут оказаться в обороне в Украине, поскольку собственное наступление России замедлилось».

В то же время главы МИД G7 подтвердили свою приверженность «усилению, полной координации и обеспечению» санкций против России, согласившись быть более скоординированными, чтобы предотвратить уклонение от мер и бороться с третьими сторонами, поставляющими оружие в Москву.

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