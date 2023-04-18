Как поссорились пропагандист «Cовбелии», ведущая канала ГУБОПиКа и секретарь «Белой Руси» 18.04.2023, 12:17

Татьяна Третьяк, Юрий Терех и Андрей Кириленко

В истории всплыл также скандальный айтишник Кириленко.

Журналистам nashaniva.com стало известно о скандале в лагере лукашенковксих пропагандистов.

Началось с того, что пропагандист «СБ. Беларусь сегодня» Юрий Терех (он же блогер «Людажор») обиделся на то, что его книги трудно найти в книжных магазинах (конечно же, не потому, что их мало покупают). И предложил «сжигать работников книжных магазинов».

После этого секретарь гродненской «Белой Руси» Светлана Варяница возмутилась, что комментарий Тереха «мерзок», тем более — для книги о лагере нацистов, в котором пытали военнопленных.

После этого ей довольно жестко ответили. А сам Терех пугает, что «зайдет проверить магазин через неделю».

Далее к дискуссии присоединилась Татьяна Третьяк — лицо ютуба ГУБОПиК. И на довольно мягкий комментарий получила жесткий поток оскорблений от айтишника Андрея Кириленко. Он назвал ее частью «курятника» и послал. Татьяна вместо ответа просто перестала отвечать.

Кириленко постоянно оскорбляет всех участников дискуссий, среди которых бывала и Варяница, и некоторые другие деятели провластных инициатив.

Сам 41-летний Кириленко — известный в прошлом персонаж. Он проснулся знаменитым после того, как написал в своем «живом журнале», что желает, чтобы на празднике «БНР-100» произошел теракт.

После этого Кириленко вынужден был обратиться за помощью юристов и извиниться. Но из компании Juno, где он тогда работал, его не уволили, а после он спокойно перешел обратно в «Варгейминг».

Бывший его коллега рассказывал, что Кириленко вообще очень проблемный персонаж:

«Нам всем было некомфортно работать с Андреем Кириленко: он нередко позволял себе мат в адрес коллег, был несдержан. Я и еще один сотрудник в какой-то момент буквально взмолились о том, чтобы на Андрея как-то повлияли, — и нас перевели в другой отдел. Остальные молча терпели и ругали за глаза в курилке.

История с высказыванием, которое позволил себе Кириленко в адрес собравшихся у оперного театра, думаю, задела за живое не только меня… Человек опорочил репутацию компании, а затем представил все так, словно это «журналисты виноваты».

В общем, опрошенные нами знакомые Кириленко отзываются о нем так:

«Андрей — эпатажный тролль, которому нужно хоть какое внимание, пусть даже негативное. Единственный вариант — не кормить тролля».

«Это же легендарный ватник Айсед! Я о нем и забыл. Когда-то Айсед был известен в ЖЖ и Линукс-тусовке, потом куда-то исчез, и я о нем ничего не слышал с того случая в 2018 году».

После скандала Кириленко удалил почти все свои фото и почистил соцсети, снизив публичную активность. Но с работой у него все хорошо — еще в 2021 году он продолжал работать в «Варгейминге».

По сведениям «Киберпартизан», Кириленко после окончания БГУИР работал в различных IT-компаниях, а также «записан» директором ряда ОАО.

В публичном поле Кириленко «воскрес» уже в 2020-м году. Особенно активен он в пабликах Юрия Тереха — вероятно, именно он написал чат-бота, который оскорбляет пользователей.

Правда, неизвестно, понесет ли мужчина какую-то ответственность, хотя для любого противника режима это бы закончилось задержанием и, вероятно, уголовным делом. Известен только один случай, когда Кириленко пришлось отвечать за слова, и тот совершенно не связан с политикой: в 2017 году Кириленко получил за оскорбление штраф в одну базовую.

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