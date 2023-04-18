«Тракторным порой пахнет, но до Октябрьской можно пешком дойти» 1 18.04.2023, 12:35

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В Минске появился новый жилой массив с недорогим метром.

Уже около трех лет в тихом уголке Минска − между станцией метро «Пролетарская» и велозаводом − растет новый жилой комплекс. Дома тут строят панельные, но с симпатичными дворами, актуальными планировками и главное — невысокой ценой. Всего на улице Рыбалко возведут девять панельных домов высотой от 10 до 19 этажей. Сейчас первые шесть многоэтажек «Антоновского квартала» уже сданы в эксплуатацию, еще три — в проекте.

Журналисты realt.by посмотрели, как обживается жилой комплекс, оценили благоустройство дворов, а также пообщались с первыми жильцами.

«Парк рядом − старый и не слишком ухоженный»

Строит дома в границах улиц Стрелковой и Рыбалко компания «БелаТЭП». Генеральным подрядчиком всего проекта выступает «МАПИД». Весь комплекс — это панельки на 10, 16 и 19 этажей. При этом знакомые многим минчанам дома серий 111−90 и М-464-М тут дополнены разными фишками: проходными подъездами, студиями, «евродвушками», отсутствием несущих стен (в некоторых домах).

Путешествие по району велозавода мы начинаем от Партизанского проспекта. Первые жилые дома появились здесь еще в 50-х годах и сегодня уже морально устарели. Так, получается, что наш путь к новостройкам лежит по частично отселенной улице Нахимова. Для любителей заброшек — виды, конечно, атмосферные, но новоселам наверняка хотелось бы, чтобы снос двухэтажек наконец состоялся. Жить по соседству с пустующими домами с заколоченными окнами — такое себе удовольствие.

По дороге заглядываем и в главное украшение микрорайона — Антоновский парк. Отсюда, кстати, и название комплекса. Весной тут уже вовсю поют птицы, проклевывается первая листва. Этот зеленый сквер, являющийся частью Слепянской водной системы, не молод. Тут нет аккуратных дорожек из плиточки и модного благоустройства, зато есть ивы и водопады.

Новостройки «Антоновского квартала» видны издалека. К слову, зелененькая расцветка первых домов многим показалась знакомой − похожее цветовое сочетание встречалось и где-то в Новой Боровой. Три первых дома сдали еще два года назад.

Вторая тройка домов окрашена в более строгие тона — песочный, серый, белый. Эти многоэтажки дольщики приняли совсем недавно. Кстати, окраску получили еще не все дома — отделочные работы и благоустройство — еще в процессе.

Впрочем, на новой спортивной площадке уже гуляет местная детвора. Помимо снарядов, замечаем и какие-то холмы — интересно, как они будут использоваться: чисто для украшения, либо с каким-то практическим применением?

На одной из площадок встречаем папу с ребенком. Ребята — новоселы второй очереди. Пока — в процессе ремонта.

− Мы сами живем неподалеку, в районе Тракторного завода, эти места знаем, поэтому и присматривались к этому комплексу.

− Расскажите, как вам этот микрорайон? Не мешает ли железная дорога? Есть ли какие-то запахи от близлежащих производств?

− Запах если и доносится, то только с Тракторного завода. На нашем прежнем месте жительства он сильнее. Тут рядом есть «Строймаш» с литейкой, но вроде бы это предприятие — банкрот, во всяком случае литейный цех давно не работает. По поводу шума от железной дороги, то с этим никаких проблем нет. Новостройки расположены в глубине района, особо ничего не слышно. Там, откуда мы переезжаем, железная дорога проходит даже ближе к домам, дискомфорта никакого не доставляет.

− Где тут можно погулять? Что рядом?

− Совсем близко находится Антоновский парк. Но я бы сказал, что он уже старенький и не слишком ухоженный. Если хочется чего-то поинтересней, то от «Антоновского квартала» можно дойти пешком до Парка Горького. Мы проверяли, это вполне доступно, даже с коляской. Ну, а если нужна тусовка, кафешки и бары, то минут 15−20 и ты на Октябрьской улице со всей ее инфраструктурой.

− Расскажите, как вам качество строительства?

− Во время приемки по нашей квартире каких-то глобальных замечаний не было. То есть, были какие-то мелкие недочеты, которые можно исправить в течение дня. Ничего существенного, к счастью, мы и специалисты не нашли. Можно сказать, что качеством мы довольны.

− Писали, что тут бывают пробки, так как в квартал ведут только две узкие улицы. Встречались ли вы с этим?

− Возможно, они бывают рано утром, или вечером, когда все возвращаются с работы. Мы передвигаемся на машине днем и пока еще ни разу не столкнулись с какими-то неудобствами. Вообще, мы покупали тут жилье с надеждой на развитие микрорайона. Рядом много выселенных домов, производственных построек (не знаю — используемых или нет). Если планы по их сносу будут воплощены в жизнь, то тут будут и новые дороги, и большие магазины, и многое другое. В любом случае — это недалеко от центра города, да и метро рядом.

Отметим, что территория между домами задумана общей для жильцов, но закрытой для посторонних. Тут должен появиться общий «бульвар» и разнообразные зоны отдыха (для малышей, для взрослых, для спортсменов). Свои смогут перемещаться по площадкам без препятствий, а вот чужим доступ к качелям-каруселям будет ограничен.

Как и обещал застройщик, дворы в ЖК полностью избавлены от машин. Сейчас оставить оставить машину можно на одной из плоскостных стоянок, расположенных со стороны улицы Рыбалко и Станиславского. Первые из таких парковок уже организованы и даже оборудованы шлагбаумами.

«Не хотелось бы, чтобы тут всю территорию порезали на кусочки»

Кстати, один из жильцов рассказал нам, что сейчас из-за шлагбаумов есть некоторые вопросы с проездом к домам:

− Первоначально декларировалось, что вся территория у нас — общая. Площадки, дворы и соответственно − парковки тоже. Но потом первые дома стали ставить шлагбаумы на своих парковках. В итоге, к домам второй очереди не подъедешь. Сейчас этот вопрос решают, не хотелось бы, чтобы тут всю территорию порезали на кусочки: это — мое, а это — твое. С паркингом тоже пока неясно. Окончательных цен не говорят. Надеюсь, они не будут заоблачными.

Сам паркинг сейчас активно строят ближе к улице Стрелковой. В продажу машино-места пока не поступили. Планируется, что парковку сдадут примерно в сентябре, а уже в октябре-ноябре начнется возведение третьей (последней) очереди жилого комплекса.

Что касается инфраструктуры, то в обжитом районе с ней все относительно в порядке. Рядом − школа № 40 (окна многих квартир выходят именно на школьный стадион), поликлиника и станция метро «Пролетарская». Что касается детских садов, то на улице Заводской совсем недавно после реконструкции открылся сад № 195 с бассейном, есть поблизости и другие сады.

Напротив новостроек сейчас работает столовая (по выходным в ней кормят людей, попавших в трудную жизненную ситуацию), а также пекарня с пирогами.

Из того, чего не хватает рядом, новоселы чаще всего говорят о больших супермаркетах с хорошим ассортиментом. Да, в шаговой доступности есть «Хит», «Соседи», «Корона», Spar, но все это — не очень большие магазины. Ближайший гипер для масштабных закупок — «Гиппо» в Серебрянке.

Что тут продается?

В настоящий момент все квартиры в первой тройке домов уже проданы и активно заселяются. Во второй очереди многоэтажек свободного жилья также осталось немного. В основном — двушки и трешки. Цена «квадрата» − от 1030 до 1150 долларов.

В самой высокой многоэтажке двухкомнатные квартиры площадью 64 квадратных метра предлагают по 73 тысячи долларов, практически аналогичные по площади «евротрешки» стоят 74 тысячи долларов. Стандартные трехкомнатные квартиры по 77 метров отдают за 83,5 тысячи долларов.

В 16-ти этажном доме самые недорогие двушки — 59-метровые, которые продают за 69 тысяч долларов, а 75-метровые трешки тут предлагают за 82−83 тысячи долларов (в зависимости от этажа).

В доме на 10 этажей из непроданных квартир − 80-метровая трешка и 98-метровая четырешка на первом этаже. Стоимость — 82 и 101 тысяч долларов соответственно. Также несколькими этажами выше есть пару 59-метровых двушек за 68 тысяч долларов и несколько 71-метровых трешек по 77 тысяч долларов.

Что касается вторички, то мы нашли только 2 предложения от собственников. Так, в продаже есть 25-метровая студия в сданной новостройке второй очереди. Квартира на восьмом этаже без отделки предлагается за 41 тысячу долларов (1615 долларов — за метр).

Также есть в наличии евродвушка на 11-м этаже 19-этажного дома. Квартира площадью 44 квадратных метра продается за 62,5 тысяч долларов (1408 долларов — за метр).

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