«Нужно элементарно уважать чужое время и нервы» 18.04.2023, 12:52

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Белорусы недовольны работой ФСЗН.

В работе портала Фонда соцзащиты 17 апреля возникли сбои, он был недоступен для пользователей. Восстановить работу удалось только сегодня, сообщает zerkalo.io.

Тем временем пользователи портала жалуются на работу фонда, который «забыл» предупредить о неполадках. «Вчера было убито 4 часа времени вечером на эту проблему, переустанавливала все по несколько раз. Нужно же как-то элементарно уважать чужое время и нервы. Сегодня утром при визите в фонд узнала, что проблема общая», — написал один из них в группе ФСЗН в Telegram. Напомним, в этом году в работе портала уже возникали проблемы. Так, белорусские хакеры заявляли, что 27 февраля произвели на него атаку.

Пользователи портала ФСЗН 17 апреля в первой половине дня стали жаловаться, что у них возникают проблемы с отправкой документов в фонд.

«Тоже не получается зайти на портал. Хотелось бы знать, это у меня с настройками что-то слетело или это общая проблема и надо подождать, пока починят», — написал один из пользователей в группе ФСЗН в Telegram.

«Утром зашла. После обеда не могу зайти, пишет «внутренняя ошибка», — рассказал еще один пользователь о том, как 17 апреля пытался воспользоваться порталом.

«Что с порталом со вчерашнего дня? Сутки не работает, отодвигайте сроки на один день (подачи документов. — Прим. ред.)», — написал один из пользователей.

Еще один пользователь обратился к работникам ФСЗН: «Неужели так тяжело элементарное объявление на сайте вывесить, что портал не работает. Вчера было убито 4 часа времени вечером на эту проблему, переустанавливала все по несколько раз. Нужно же как-то элементарно уважать чужое время и нервы. Сегодня утром при визите в фонд узнала, что проблема общая».

«А портал сегодня будет работать? Инспекторы массово ушли в отпуск?» — звучали вопросы в группе ФСЗН в Telegram.

«На данный момент портал недоступен. Ведутся работы по устранению проблемы», — отвечали сотрудники ФСЗН в группе в Telegram и рекомендовали обращаться за уточнениями в компанию «Новаком Групп». Ни о причинах сбоев в работе портала, ни об ориентировочных сроках восстановления в фонде не сообщали.

Во вторник, 18 апреля, в группе ФСЗН в Telegram появилось сообщение с пометкой «молния»: «Работа портала фонда временно приостановлена. Ведутся восстановительные работы. О возобновлении работы портала будет сообщено дополнительно». Однако спустя некоторое время это сообщение было удалено.

Около 09.30 появилась информация, что портал заработал. Однако некоторые пользователи продолжали писать о том, что не удается выполнить некоторые операции, в том числе подписать отчеты, система выдавала внутреннюю ошибку.

В службе техподдержки портала ФСЗН «Новаком Групп» сообщили, что с 17 апреля были проблемы с сервисом УСД — универсальной системы доступа. «На текущий момент проблемы с авторизацией через сервис УСД устранены», — заявили в техподдержке.

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