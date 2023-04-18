Эксперты назвали шесть овощей, которые продлевают молодость 18.04.2023, 13:08

И борются с воспалением.

Воспаление, которое не лечат, может привести к ускоренному старению и увеличить риск возрастных заболеваний, пишет 24health.by.

Это значит, что необходимо проводить профилактику, которая замедлит этот процесс. Помочь могут продукты, богатые питательными веществами. Например, овощи. Они препятствуют воспалению, а значит, и борются с преждевременным старением.

Морковь

Богатый бета-каротином (каротиноидом) овощ. Этот природный органический пигмент организм использует для образования витамина А, поддерживающего здоровое состояние костей и кожи. Этот доступный и дешевый овощ может снимать воспаление, укреплять иммунную систему.

Болгарский перец

Овощ, который летом выращивает чуть ли не каждый дачник, содержит витамины С и А – естественные антиоксиданты, которые сражаются против воспаления.

Брокколи

Исследователи пришли к выводу, что брокколи способна снижать уровень маркеров воспаления в организме (речь о С-реактивных белках).

Картофель

Свежий картофель насыщен клетчаткой, калием и витамином С, которые помогают бороться со свободными радикалами.

Картошку советуют употреблять в отварном, печеном или охлажденном виде. В этом случае любимый овощ белорусов может снижать воспаление, уменьшать уровень холестерина и кровяного давления в организме, ослаблять боль при ревматоидном артрите.

Листовая зелень

Шпинат, капуста, руккола, листовые салаты обеспечивают организм витаминами А, С, Е и К, железом, калием, кальцием, магнием, клетчаткой.

И в них полно антиоксидантов и полифенолов, которые считают полезными противовоспалительными продуктами.

Чеснок

Он в этой противовоспалительной компании потому, что содержит серосодержащие соединения. Утверждают, что он способен даже предотвращать рост некоторых раковых опухолей.

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