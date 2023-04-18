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В России отменили шествия «Бессмертного полка»

  • 18.04.2023, 13:14
В России отменили шествия «Бессмертного полка»

Причины не разглашаются.

Традиционная российская пропагандистская акция «Бессмертный полк», проводимая 9 мая, в отличие от парада в Москве, в этом году не состоится в привычном виде.

Вместо очного шествия в 2023 году проведут онлайн-акцию, пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы РФ и сопредседателя центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елену Цунаеву.

Россиянам предлагается делиться фото своих родственников-ветеранов Второй мировой войны в социальных сетях, размещать их на одежде, автомобилях и так далее. Сбор фотографий также будет происходит на сайте «Бессмертного полка». Из собранных снимков потом подготовят тематическую открытку, сообщили в исполкоме общественного движения.

Причины отмены акции в традиционном виде – уличных шествий с портретами – не сообщаются.

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