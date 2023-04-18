«Если кто-то в Беларуси пытается надувать щеки — это уже их дела» 1 18.04.2023, 13:31

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Белорус из Лондона жестко ответил лукашистам.

Максим Зуев — один из четырех белорусов, в отношении которых 14 апреля Следственный комитет возбудил специальное производство. Мужчину и трех его знакомых обвиняют в «нападении на сотрудников дипмиссии» возле здания посольства Беларуси в Лондоне в декабре 2021 года. Максим сам связался с редакцией «Зеркала», чтобы поделиться мнением по поводу этой ситуации. Говорит, высказаться решил, чтобы «такие люди, как Азаренок, потом не сказали, что он испугался». «Никто не испугался», — отмечает мужчина.

В декабре 2021 года пресс-служба белорусского МИДа заявляла, что группа лиц атаковала фасад здания, а позже один из мужчин нанес «серьезные телесные повреждения» консулу, после чего в учреждении здравоохранения у дипломата были диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба.

Один из мужчин — это Максим, и у него была другая версия произошедшего. Он не скрывал, что бросал яйца в здание посольства, но утверждал, что дал дипломату лишь пощечину. Причем это был не тот человек, у которого сломан нос, зуб и сотрясение мозга.

После инцидента Максима задержали. Через 21 час его отпустили из полицейского участка и с тех пор не вызывали.

— Срок на расследование по данной статье — шесть месяцев. По словам моего адвоката, если после истечения этого периода дело не передали в суд (а его не передали), значит, оно закрыто. Больше полиция ко мне не обращалась, — описывает ситуацию собеседник. — Единственное, знаю, спустя шесть месяцев после случившегося белорусские дипломаты пытались продавить через следствие, что якобы фасаду посольства нанесен ущерб в районе 40 тысяч фунтов (более 126 тысяч белорусских рублей. — Прим. ред.). Объясняли они это так: здание историческое, разбитые яйца засохли на стенах, в итоге пришлось вызывать специалиста по покраске. Стоимость краски плюс работа обошлись в 40 тысяч фунтов. Все это лишь со слов моего адвоката. Никакого документального подтверждения мне об этом не приходило.

Максим работает бухгалтером. В Англию он переехал в 1999-м, с тех пор бывал на родине лишь в гостях. В Беларуси он зарегистрирован в квартире у родителей.

— В феврале 2022-го там прошел обыск, маму увезли в СК, где показали видео с инцидентом у посольства. На это она спросила: «А что, в Великобритании нельзя по-русски ругаться матом?» И вернулась домой, — рассказывает собеседник. — Ей говорили, что в квартире могут поднять полы. Она ответила: «Нужно, поднимайте», но больше ее не трогали. Сейчас мама не живет по этому адресу, но почту там проверяют. Никаких бумаг для меня пока не приходило.

О том, что на него и трех знакомых завели спецпроизводство, мужчина узнал из новостей. Вспоминает, что первой реакцией на новость был смех, второй — сарказм.

— Ну, а как к этому можно относиться? Следственный комитет не имеет полномочий в Великобритании. А местная полиция провела расследование и никаких весомых доказательств, чтобы передать дело в суд, не нашла, — не скрывает эмоций собеседник. — Знакомые, фамилии которых тоже фигурируют в спецпроизводстве, реагируют на это так же, как и я. Когда после выборов белорусские власти заявили, что в стране не до законов, стало понятно: от них можно ожидать чего угодно, поэтому мы предполагали такой поворот в ситуации. Но самое интересное, что в Великобритании никто, кроме меня, по этому делу больше не проходил. Людей даже не арестовывали. Я так понимаю, их фамилии появились у СК, потому что в тот вечер они были рядом с посольством и следователи смогли их опознать. Сейчас Следственный комитет старается показать, что это было совершено группой лиц.

Со своим английским адвокатом новый виток в ситуации Максим не обсуждал. Говорит, не видит смысла: «Если кто-то в Беларуси пытается надувать щеки — это уже их дела».

— А что я могу сделать? Связываться с СК — это ничего не изменит, — отвечает Максим на вопрос, что будет делать дальше. — Приговор они выпишут тот, который захотят. Единственное, что в наших силах, — это продолжать борьбу, чтобы в стране прошли нормальные демократические выборы. А потом подавать ходатайство, что дело в отношении нас незаконно. Другого выхода я не вижу.

Напомним, под специальное производство попали: Вадим Боговков, Максим Зуев, Александр Напреенко, Сергей Рябушко.

Обвинения им предъявлены по статьям:

• ч. 3 ст. 130 УК (Умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, соединенные с насилием, совершенные группой лиц, повлекшие иные тяжкие последствия);

• ч. 3 ст. 218 УК (Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере);

• ч. 1 ст. 366 УК (Насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, <…> в целях воспрепятствования законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебных обязанностей или общественного долга).

Боговкова и Зуева обвиняют по всем трем статьям, Напреенко и Рябушко — только по статьям 130 и 218.

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