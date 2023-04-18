ВСУ эффектно подорвали заранее заминированное здание в Бахмуте 18.04.2023, 13:38

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Видеофакт.

ВСУ подорвали заранее заминированное здание в Бахмуте — на этот раз Дом культуры в центре города, сообщает телеграм-канал «Карты и стрелочки».

«Такие объекты обычно оккупанты выбирают для хранения боеприпасов или расселения личного состава, обустройства военных администраций. Самый известный такой подрыв в 1941 году был в Харькове, когда вместе со зданием германского штаба в бывшем партийном особняке был уничтожен генерал-майор Георг Браун. Не менее эффектной операцией стал подрыв здания НКВД в Одессе, где собрались немецкие и румынские генералы — тоже в 1941 году. В общем, традиции подрывать оккупантов в захваченных зданиях довольно давние и успешные» - прокомментировал видео военный эксперт Ян Матвеев.

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