В Минске ищут «менеджера по счастью» с зарплатой до 4,5 тысяч рублей 18.04.2023, 13:40

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Опыт работы не требуется.

В столице появилась вакансия «менеджер по счастью». И зарплата звучит впечатляюще: до 4 500 рублей. Список обязанностей узнала корреспондент агентства «Минск-Новости».

Сразу предупреждаем — это не розыгрыш, а реально существующая вакансия на популярном сервисе по поиску работы.

Заходят с козырей. Первый — зарплата от 1 500 до 4 500 рублей (до вычета налогов). Даже стартовая цифра звучит не совсем кисло. И это с учетом того, что опыта работы не требуют — козырь номер два.

Едем дальше — сотрудник нужен на полную занятость и на полный день.

Те, кто подумал о неприличном. — мимо. Коллегу ищет компания специалистов по недвижимости. Собственно, а что нужно делать? Приводим дословно список будущих должностных обязанностей: делать наших клиентов счастливее, придерживаясь девиза «Будь спокоен, будь счастлив, а мы все сделаем за тебя». Как-то обтекаемо звучит, не находите? Ладно, может, список необходимых качеств внесет ясность.

Цитируем. Прежде всего нужно понимание, что проделанная тобой работа делает клиента счастливым. В списке качеств, которыми должен обладать соискатель, также самоорганизация, нацеленность на результат, отличные коммуникативные навыки, которые позволяют развивать позитивные отношения.

Звучит интересно, но все еще ничего непонятно. Ребята делают упор на креативность, а душа просит фактов. Благо в самом конце вакансии есть набор ключевых слов (спасибо самой площадке за эту функцию).

Если исходить из них, становится понятно, что ищут кого-то в духе менеджера по продажам или агента по продаже недвижимости. Причем явно на стартовую позицию: во-первых, не требуется опыт работы, да и про наличие/отсутствие высшего образования не сказано. Дополняют картину и такие пункты, как «прохождение адаптации под руководством опытного наставника» и «постоянное обучение».

Предлагают постоянное общение с людьми (для социофобов это повод сразу закрыть объявление, не дочитывая до финала), высокую зарплату и набор бонусов, комфортный офис и молодой коллектив. Ах, да, и главное: возможность помочь огромному количеству людей быть счастливыми и улучшить свою жизнь.

Хоть ты бери и откликайся на вакансию. Правда, есть два момента… Первый — полная занятость. Второй (да простят или не простят, но поправят меня все знакомые риелторы) — обещанные «до 4 500 рублей» формируются в основном за процент от продаж. А новичку без опыта, без обширной клиентской базы сделать столько продаж за месяц, на мой взгляд, не совсем реально. Предполагаю, что зарплата будет куда ближе к 1 500 рублей. Но вдруг я ошибаюсь? Проверьте и похвалитесь.

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