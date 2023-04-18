Эксперт объяснил, как при помощи телефона обнаружить прослушку в квартире 3 18.04.2023, 14:26

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Несколько простых шагов.

С развитием технологий прослушивающие и записывающие устройства становятся все сложнее и изощреннее, однако любой девайс рано или поздно упирается в потолок своих возможностей. Благодаря этому и можно вычислить «злоумышленника» в своей квартире, рассказал агентству «Прайм» эксперт компании «ИТ-Резерв».

Если под рукой нет профессионального оборудования, улавливающего электромагнитные волны, эксперт посоветовал начать с визуального осмотра помещения на наличие подозрительных устройств, таких как провода или необычные предметы. Если зона подозрения скрыта за непрозрачной поверхностью, можно воспользоваться радиоприемником или Bluetooth-колонкой и прослушать звук на наличие помех, которые могут свидетельствовать о прослушивании.

Для обнаружения камер можно использовать смартфон и осветить все уголки фонарем, выключив при этом свет. Если свет где-то ломается, возможно, там находится скрытая камера. Также можно воспользоваться ночным видом устройства, чтобы обнаружить инфракрасную лампочку, которая обычно используется в устройствах с функцией ночного видения.

Эксперт подчеркнул, что долго копить данные в себе оборудование не может, особенно когда речь идет о графических файлах — информация должна хотя бы периодически уходить на сервера злоумышленников. Поэтому нужно проверить, не производится ли отправка через ваш собственный модем. Нужно зайти в его настройки и внимательно изучить список всех девайсов, использующих ваш трафик.

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