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Актера Андрея Трезубова приговорили к трем годам «домашней химии»

  • 18.04.2023, 14:48
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Актера Андрея Трезубова приговорили к трем годам «домашней химии»
Андрей Трезубов

Политзаключенный был за решеткой четыре месяца.

В Октябрьском суде Минска вынесен приговор 52-летнему актеру театрально-музыкального коллектива «Пуговицы» Андрею Трезубову. Его судили по статье 342 («организация и подготовка действий, грубо нарушивших общественный порядок, либо участие в них»), сообщает «Вясна».

Процесс вела судья Ольга Неборская.

Андрей Трезубов был задержан утром 4 января 2023 года в Минске по подозрению в участии в акциях протеста осенью 2020-го года. Позже его арестовали на 10 суток и поместили на Окрестина. Затем политзаключенного перевели в СИЗО-1 Минска.

Суд признал актера «виновным» и постановил наказать ограничением свободы без направления в учреждение открытого типа сроком на три года.

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