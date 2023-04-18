«Как крыса бегаю по России» 18.04.2023, 14:58

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Найден «вагнеровец», признавшегося в убийствах подростков в Украине.

В России нашли 48-летнего члена частной военной компании «Вагнера» Алексея Савичева, который признался в зверских убийствах подростков на Донбассе.

«Вагнеровец» утверждает, что за интервью получил от российского правозащитника Владимира Осечкина, который является основателем правозащитной организации Gulagu.net, 10 тысяч рублей, сообщает издание «Верстка» в Telegram.

По словам наемника, правозащитник сам с ним связался. Савичев утверждает, что согласился на разговор, чтобы «просто пожрать, чтобы выжить». Член ЧВК «Вагнера» пожаловался, что после интервью получал угрозы, и теперь он боится расправы и бегает по РФ, как крыса.

«…Он (Осечкин - Ред.) мне дал 10 тысяч рублей… Безопасность… я обеспечиваю себе сам, мне уже приходили угрозы, звонят, пишут - ходи, оглядывайся. Я выезжать из страны не хочу… Я рассказал только 10% того, что можно было рассказать. И за эти 10% я сейчас скрываюсь, как крыса бегаю по России», - заявил Савичев.

Кроме того, он рассказал, что не имеет дома. «…Я буду скрываться, а что делать, у меня выбора нет. Я боюсь, что меня могут убить. Но я и на улице бы умер. Какая разница, что я там сдохну на улице, что тут, тем более, у меня ВИЧ», - утверждает он.

Журналисты выяснили, что Алексей Савичев получил восемь лет колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и отбывал срок в Воронежской области РФ. Савичев утверждает, что из колонии поехал воевать в Украину в составе ЧВК осенью 2022 года. По словам наемника, он подписал контракт с ЧВК «Вагнера» 2 сентября 2022 года - за три месяца до того, как заканчивался его срок. По сведениям журналистов, заключенный должен был выйти на свободу 24 декабря.

Владимир Осечкин утверждал, что Савичев был помилован российским диктатором Владимиром Путиным. На фронте наемник якобы стал командовать разведгруппой. Между тем, журналисты не смогли найти доказательства того, что Савичев действительно был на фронте.

Савичев в интервью Осечкину рассказал, что был приказ - в Бахмуте Донецкой области всех, кому 15 лет и больше, сразу расстреливать без слов. Были расстреляны 20-24 человека, из них человек 10 - 15-летние и 17-летние подростки.

Напомним, что один из командиров подразделения «Вагнера» Азамат Улдаров в интервью рассказал, что владелец ЧВК Евгений Пригожин приказал убивать детей и гражданских.

По его словам, только в одном из подвалов Бахмута 18 марта были убиты где-то 300-400 человек, в частности, приблизительно 40 несовершеннолетних. Также наемник признался, что сделал контрольный выстрел в маленького ребенка.

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