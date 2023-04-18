Как белорусам выгодно закупиться в Польше, несмотря на закрытые границы и валютный курс 18.04.2023, 15:03

Даже если нет визы.

MOST попытался разобраться, как белорусам сейчас совершать покупки в Польше на фоне последних событий.

Покупки выгодны из-за возврата НДС

Белорусы покупают в Европе не только из-за лучшего ассортимента, но и потому, что можно вернуть НДС. Это можно сделать несколькими способами: непосредственно в магазине, где вы совершали покупку, или через посредника GLOBAL BLUE, наличными или переводом на карту в Беларуси. Естественно, посредник берёт комиссию, но зато для возврата части сэкономленных денег не нужно будет возвращаться в Польшу.

Многие магазины в Белостоке и других городах оформляют TAX FREE.

Техника: Media Markt, RTV Euro AGD, Media Expert (возврат 18%);

Компьютеры: Komputronik, X-Kom (возврат 23%).

Возвраты НДС делают на Кавалерийском рынке, торговых центрах и большинстве магазинов.

Покупки в интернете

Иногда цена и ассортимент будет лучше в интернет-магазинах. Например, на Allegro, но тут есть ограничения. Для заказа в онлайн-магазине вам понадобится польский адрес, к тому же магазины в интернете не оформляют TAX FREE.

В этом случае можно воспользоваться услугами фирмы посредника. С их помощью удобно делать сборные покупки на разных площадках, а после забрать их в одном месте, а также вернуть все 23% налога. За свои услуги фирмы берут от 6% до 10% стоимости.

Если нет визы

Не у всех есть виза, а даже для тех, у кого она есть, поездка в Польшу и обратно, не будет лёгкой прогулкой. Иногда проще покупать прямо из Беларуси.

Для доставки недорогих товаров воспользоваться службами доставки. Из минусов — это отсутствие оформления TAX FREE и ограничения по весу и стоимости посылки.

Ещё один вариант — это договориться о доставке в специализированных чатах. Существуют несколько крупных групп в Telegram и Viber по покупкам товаров из Польши. В них сотни людей предлагают свои услуги: от перевозки товаров через границу на вашем автомобиле до доставки под ключ в любой город Беларуси, а иногда и России. Это могут быть как обычные люди, которые пересекают границу и не прочь подзаработать, так и «профессиональные перевозчики».

Цена на доставку зависит от стоимости, веса и вида товара. Например, за пару обуви просят от пяти долларов, за микроволновку — 50-70, а за телевизор 55 дюймов — от 150 долларов и выше. Однако следует учитывать риски, связанные с незнакомыми посредниками и отсутствием официальных документов, так что все гарантии будут лишь на словах.

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