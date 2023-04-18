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Россияне пытались эвакуировать подбитую технику, но что-то пошло не так

  • 18.04.2023, 15:05
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Россияне пытались эвакуировать подбитую технику, но что-то пошло не так

Украинские десантники нанесли точный удар по движущейся цели.

Украинские военные показали уничтожение боевой машины пехоты российских оккупантов, пытавшейся эвакуировать подбитый военный грузовик.

Соответствующее видео во вторник, 18 апреля, опубликовало у себя в Facebook командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

На нем видно, как артиллеристы 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады наносят точный удар по движущейся цели, уничтожая вражескую БМП вместе с экипажем.

«Впереди еще много работы. Но это нас не огорчает и точно не остановит! Мы полностью освободим родную Украину!», — заявили в ДШВ, комментируя обнародованное видео.

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