Россияне пытались эвакуировать подбитую технику, но что-то пошло не так
- 18.04.2023, 15:05
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Украинские десантники нанесли точный удар по движущейся цели.
Украинские военные показали уничтожение боевой машины пехоты российских оккупантов, пытавшейся эвакуировать подбитый военный грузовик.
Соответствующее видео во вторник, 18 апреля, опубликовало у себя в Facebook командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
На нем видно, как артиллеристы 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады наносят точный удар по движущейся цели, уничтожая вражескую БМП вместе с экипажем.
«Впереди еще много работы. Но это нас не огорчает и точно не остановит! Мы полностью освободим родную Украину!», — заявили в ДШВ, комментируя обнародованное видео.