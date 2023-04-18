Ландсбергис: Белорусы обладают духовным суверенитетом 18.04.2023, 15:12

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Габриэлюс Ландсбергис

Глава МИД Литвы призовет Сейм отклонить вето Науседы на закон об ограничениях для белорусов.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступит в Сейме за отклонение президентского вето на закон об ограничениях для белорусов.

Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на редакцию закона, которая предусматривала более мягкие ограничения для граждан Беларуси. В его администрации аргументировали такую позицию тем, что Литва продвигает одинаковые санкции для Беларуси и России и было бы не логично проводить разделение в законе.

Как пишет Delfi, Габриэлюс Ландсбергис напомнил, что разные меры в отношении граждан Беларуси и России действовали и в рамках ЧП на границе, которое отчасти должен заменить закон.

«Не припомню, чтобы мы требовали одинаковых санкций для граждан. Если помните, когда вводились ограничения на въезд и дополнительные проверки на границе, то Литва очень четко заявила, при поддержке президента, что различия будут», — сказал он.

Ландсбергис добавил, что дискуссия тогда шла в обществе и в итоге дополнительные проверки решили проводить для граждан РФ, но не белорусов.

«И эта вся дискуссия, которая велась в Литве, наверное, пару месяцев, она очень четко разграничила, что в отношении российских гражданах, въезжающих в Литву, на границе применяются дополнительные проверки, отвечающие установленным Шенгеном требованиям. В отношении граждан Беларуси такого применения нет», — добавил министр.

«Поэтому я не знаю, о какой последовательности или непоследовательности говорит президент. Но, мне кажется, что мы все прежде договорились, что белорусское общество мы оцениваем как то, которое боролось за свою свободу, демократию, несмотря на то что это – политические понятия, тем не менее мы понимаем, что за этим стоит практическое значение. В 2020 году на борьбу с режимом в Минске вышли сотни тысяч человек. Таких попыток бороться в России мы не видим», — пояснил свою позицию Ландсбергис.

В итоге он считает, что разный подход к белорусам и россиянам в рамках режима национальных ограничений вполне объясним. Также он напомнил, что беларусские демократические силы неоднократно обращали внимание литовских политиков на разницу в положении стран.

«Белорусы обладают тем, что мы называем духовным суверенитетом. Это люди, которые выразили свою позицию и отношение к свободе, демократии, к тем ценностям, которые важны для нас. Поэтому уравнивание их в законе я считаю несправедливым. Меня немного огорчает, что не были услышаны аргументы, высказанные как в Сейме, так и оппозицией Беларуси. Ну, а я буду призывать коллег проголосовать против вето, когда оно придет», — сказал Ландсбергис.

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