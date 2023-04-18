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Популярный белорусский банк увеличил комиссию до 450 рублей за переводы с карты

  • 18.04.2023, 15:24
Популярный белорусский банк увеличил комиссию до 450 рублей за переводы с карты

Нововведение вступит в силу в конце месяца.

С 29 апреля МТБанк решил изменить минимальную сумму комиссии с банковских переводов денежных средств физических лиц в евро с текущего счета, со счета с карточкой. Она составит 450 BYN.

Что касается стоимости банковских переводов денежных средств в других валютах, то она останется неизменной.

Как сообщили в МТБанке, также «с 29 апреля снижается комиссия за открытие текущего (расчетного) банковского счета в бел. рублях для физлиц-нерезидентов в рамках пакета премиального обслуживания Prime до 1000 BYN, в рамках пакета премиального обслуживания Prime line до 500 BYN».

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