Внутреннее море НАТО 3 Владислав Гирман, «Деловая столица»

18.04.2023, 15:28

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В Финляндии восстал дух Маннергейма.

Как член НАТО, Финляндия может рассчитывать на защиту статьи 5, однако в стране все равно оживилась дискуссия о статусе одного важного архипелага.

Не успела Финляндия стать членом НАТО, как начала действовать, укрепляя оборону на случай гипотетической агрессии со стороны России. И дело не только в мощных пограничных укреплениях, но и в позициях на море.

В стране инициирована дискуссия, которая, похоже, является зондированием мнения финнов и других европейцев, о новой милитаризации Аландских островов (на финском — Ahvenanmaa, на шведском — Åland, то есть Оландских островов, которые нам известны под русифицированным названием, поскольку Россия, которая в свое время их контролировала, одолжила название, но не диакритический знак, – ред.). Аландские, или Оландские острова являются воротами к общему для Швеции и Финляндии Ботнического залива.

Согласно опросу, проведенному агентством Yle, по меньшей мере половина депутатов финского парламента соглашаются или частично соглашаются с тем, что страна должна все же отказаться от демилитаризации островов. Против, как всегда, представители левых партий, исторически демонстрировавших лояльность или что-то тождественное – к Кремлю (в зависимости от периода времени).

Финское издание Ilta-Sanomat приводит несколько комментариев влиятельных политиков и должностных лиц. Например, экс-командующий Силами обороны Ярмо Линдберг считает, что после интеграции в НАТО следует и пересмотреть статус Аландских островов, который был закреплен еще в XIX веке по результатам войны между Россией и Швецией, и подкреплен несколько раз в ходе двух войн России против Финляндии.

Противники сохранения демилитаризованного статуса в качестве аргумента призывают «не провоцировать Россию». Такого мнения, например, придерживается представитель правоцентристского большинства – Национальной коалиции (Kokoomus) – Пекка Товери, также возглавлявший разведку Сил обороны. Он считает, что Россия может ударить там, где, как считает Москва, она получит преимущество.

Товери признает, что сейчас Россия усиленно денацифицирует свои силы в Украине. И признает, что на их восстановление уйдут десятки лет, но опасается гибридных атак Москвы против местных политиков. Что ж, если не противодействовать гибридным атакам Кремля, то кризис неизбежен так или иначе.

И этот аргумент — «не провоцировать Россию» — совсем не новый. Он звучит и все годы российской войны против Украины и звучал сто лет назад. Как из уст некоторых финских политиков, так и из уст руководителей Швеции. И что любопытно, его озвучил сейчас и бывший министр обороны Финляндии Ян-Эрик Энестам – финский шведскоязычный (finlandssvensk) политик и представитель Шведской народной партии.

Интересно это, потому что Аландские острова когда-то принадлежали Швеции и более 80% местных жителей говорят на шведском языке, но отдалились от Стокгольма после того, как тот не мог сформировать взвешенную и четкую политику обороны во время Второй мировой, когда от советского нашествия острова в результате защищали финны.

Непростая история Аландов

Москва всегда демонстрировала заинтересованность в контроле над этими островами из-за их стратегического расположения. По крайней мере, с тех пор, как Петр I начал рубить свое окно в Европу, в том числе и Великой северной войной со Швецией, когда была оккупирована Финляндия и, собственно, Аландские острова. Затем последовала Финская война (1809-1809 гг.), во время которой российские войска снова жгли и уничтожали эти территории, и в конце концов захватили их и получили под контроль до 1914 г. в составе Великого княжества Финляндского. Господству россиян положили конец поражение в Первой мировой и война Финляндии за независимость.

Но острова стали спорными для Швеции и Финляндии, и вопрос был решен в Лиге наций в рамках Аландского соглашения (страны-подписанты: Великобритания, Дания, Италия, Латвия, Германия, Польша, Франция,Эстония), согласно которому острова имели автономию и были демилитаризированы.

Однако финнам, в частности Карлу Густаву Маннергейму, было понятно, что острова будут в дальнейшем интересовать большие государства – как европейские, так и СССР.

Собственными силами, естественно, Финляндии было бы очень тяжело, если невозможно, оградить их от интервенции. Поэтому Маннергейм начал работать над этим вопросом, наблюдая, как Европа снова погружается в болото конфликтов и готовится к очередной войне.

После возвращения с шоу британских Королевских воздушных сил в Гендоне в 1934 г. пораженный им Маннергейм дал интервью журналистам на фоне заседания Межпарламентского союза стран Севера. И в нем кроме акцентирования внимания на важности ВВС для обороны Финляндии он затронул и тему Аландских островов.

Приведем цитату из этого интервью:

“…Вспомнили и решение проблемы Аландских островов – как хороший пример того, что глубокие разногласия во взглядах можно преодолеть, не ставя свою безопасность под угрозу. Но так ли оно на самом деле? Разве соглашение об Аландских островах, которое положило конец довольно давнему раздору между двумя северными государствами, не стоило нам новых, непредсказуемых опасностей тем, что открывала путь на север между ними? Каждый, кто попытается сформулировать для себя хотя бы поверхностное представление о деле обороны Феноскандии, должен согласиться, что этим соглашением достигнуто что-то совершенно противоположное усилению безопасности» .

Лидер финского народа, который помог ему обрести независимость от Москвы, прекрасно понимал, что Аландские острова – слишком лакомый кусок, чтобы кто-нибудь проигнорировал его в случае начала новой войны.

«Возвращаясь мысленно к концу зимы 1938 г. и тогдашних международных конфликтов, вспоминаю, что незащищенность Аландского острова взбудоражила опасения, что наш нейтралитет будет трудно сохранить», — также писал Маннергейм в своих мемуарах (цитируем по изданию «Астролябия», — ред.), который предлагал Генштабу план обороны на острове с укреплением и размещением войск.

К процессу присоединилась и Швеция, аналогично встревоженная незащищенностью Аландов. Сначала договоренность была такова: Финляндия строит укрепления, а Швеция предоставляет для обороны мобильные морские силы. Со временем план защиты островов от «великих государств с берегов Балтийского моря» известный как «Стокгольмский план» модернизировали на трех направлениях — береговая артиллерия, войска из местных жителей и ПВС на острове Аланд (или опять-таки Оланд), а также Мобильные морские силы.

В то время в Финляндию своих дипломатов начал отправлять Советский Союз, пытавшийся за счет этой страны улучшить свое стратегическое положение в Балтийском регионе перед войной. Так, в 1938 г. посол СССР Борис Рыбкин (советский разведчик, работавший под фамилией Ярцев) вел переговоры с Хельсинки под предлогом предотвращения размещения германских войск на территории Финляндии. И Москва, в частности, через Ярцева предлагала финнам совместно милитаризовать Аландские острова. В то же время финны настаивали на нейтральности Аландов и всей страны в частности.

Между тем, Стокгольмский план было решено согласовать с другими странами-подписантами Аландского соглашения. Но вдобавок Швеция захотела согласовать его с СССР. Тот, конечно, отказался и выдвинул условие Хельсинки – 30-летняя аренда нескольких финских островов на подступах к Петербургу. Позиция Москвы повлияла на Стокгольм, и тот отозвал предложение. Шведы «проснулись» и вернулись к вопросу обороны архипелага только после того, как оккупированная Эстония «дала разрешение» СССР обустроить авиабазы на своей территории. Хотя опять-таки ненадолго. Как следствие, острова финны защищали сами по себе как во время Талвисоты (Зимней войны 1939-1940 гг.), так и во время Яткосоты («Войны-продолжения» 1941-1944 гг.).

Времена изменились

Сегодня, если сравнивать с теми временами, политическая конъюнктура в Европе все-таки иная. Хотя бы потому, что Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета, выбрав интеграцию в НАТО.

Финны уже в Альянсе. Шведы — не в последнюю очередь из-за кремлевских провокаций с Кораном, нацеленных на ответную реакцию Эрдогана в ходе президентских выборов в Турции — еще нет. Однако Стокгольм точно настроен двигаться в этом направлении, а пока укрепляет военную мощь. Последний пример – это крупнейшие за четверть века начавшиеся на шведских полигонах 17 апреля военные маневры «Аврора-23» с привлечением авиации (зоны учебных полетов, кстати, — в юго-восточной части страны) и около 26 тыс. военнослужащих из стран-партнеров и союзников, в том числе и из Украины).

Поэтому вполне вероятно, что когда дискуссия, начатая в Финляндии относительно Аландских остров, трансформируется в конкретные действия и предложения, Швеция, учитывая ее пиетет к островам, присоединится к укреплению обороны архипелага. А вместе с ней, может быть, и другие скандинавские страны. Таким образом они внесут весомый вклад в укрепление обороноспособности Европы в Балтийском море. Следовательно, и в превращении его в внутреннее море НАТО. И здесь стоит напомнить о том, что Эстония не так давно выступила с инициативой ввести 24-мильную прибрежную «прилегающую зону» в Финском заливе, которая в случае поддержки и привлечения Хельсинки де-факто в случае необходимости лишила бы Россию выхода к Балтийскому морю и Атлантике. .

Москва с этими трендами, на первый взгляд, поделать ничего не может. Но попытается – проверенными средствами: с помощью различных гибридных операций с целью расшатать ситуацию, в том числе и на Аландских островах. Тем более что там есть и свои сепаратисты – партия «Будущее Аландских островов» (Ålands Framtid), выступающая за отказ от автономии и провозглашение независимости от Финляндии. А такие образования Кремль очень ценит и любит.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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